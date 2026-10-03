Świat Litwa ogłosiła alarm, NATO poderwało myśliwce. Nowe informacje Oprac. Aleksandra Sapeta |

Zgłoszenie o dronie z Białorusi. NATO poderwało samoloty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Abaca

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Litewskie Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) wydało żółty alert dla mieszkańców okręgu wileńskiego i Wiłkomierza w sobotę rano - podały lokalne media.

Jak przekazał szef NKVC Vilmantas Vitkauskas w radiu LRT, miało to związek ze zgłoszeniem od mieszkańców o obiekcie przemieszczającym się z okolic Wilna w kierunku Janowa (w środkowej części kraju). Agencja Reuters poinformowała o możliwym dronie lecącym w kierunku Litwy z Białorusi.

W związku z incydentem poderwano myśliwce NATO. "Myśliwce nie wykryły żadnych obiektów w tym rejonie, a śmigłowiec Sił Powietrznych dodatkowo sprawdzi miejsce zniknięcia sygnału widocznego na radarze" - podało wojsko, cytowane przez portal Delfi.

"Obiekt nie jest niebezpieczny"

Przed godziną 10 w litewskich mediach pojawiła się informacja o odwołaniu alarmu. - Obiekt nie jest niebezpieczny. Nie mogę jeszcze powiedzieć, czy to ptaki, czy inny obiekt - powiedział Vitkauskas.

Alert obowiązywał przez około 40 minut. Wojsko, cytowane przez lokalne media, apelowało do mieszkańców o znalezienie bezpiecznego miejsca.

Zamknięte lotnisko w Wilnie

W związku z incydentem przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została tymczasowo zamknięta około godziny 9. Chwilę przed godziną 10 port lotniczy został otwarty. Lotnisko ostrzega jednak przed możliwymi opóźnieniami.

Lotnisko w Wilnie Źródło zdjęcia: Shutterstock

W związku z trwającą inwazją Rosji na Ukrainę w ostatnich miesiącach na Litwie ogłaszano komunikaty o potencjalnym zagrożeniu z powietrza. We wrześniu nad litewskim terytorium po raz pierwszy zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego państwa. Wcześniej miało to miejsce na Łotwie i w Estonii.