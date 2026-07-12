Zmarł republikański senator Lindsey Graham
O śmierci republikańskiego senatora poinformowało na platformie X biuro polityka. Jak przekazano w oświadczeniu, 71-letni Lindsey Graham zmarł w sobotę wieczorem z powodu "krótkiej i nagłej choroby".
"Rodzina senatora Grahama docenia modlitwy w tym trudnym czasie i prosi o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym okresie" - czytamy.
Lindsey Graham - kim był?
Polityk Partii Republikańskiej zasiadał w Senacie od 2003 roku, reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez osiem lat był członkiem Izby Reprezentantów.
Graham był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Wcześniej w swojej karierze był zagorzałym krytykiem prezydenta USA Donalda Trumpa, zanim stał się jednym z jego najwierniejszych sojuszników na Kapitolu.
Republikanin był też zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i opowiadał się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Krytykował władze Iranu oraz popierał wojnę z tym państwem.
Graham nie był żonaty i mieszkał w Senece w Karolinie Południowej.