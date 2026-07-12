Świat Zmarł republikański senator Lindsey Graham Oprac. Kamila Grenczyn |

Zmarł Lindsey Graham. Republikański senator miał 71 lat Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ALLISON DINNER/EPA/PAP

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O śmierci republikańskiego senatora poinformowało na platformie X biuro polityka. Jak przekazano w oświadczeniu, 71-letni Lindsey Graham zmarł w sobotę wieczorem z powodu "krótkiej i nagłej choroby".

"Rodzina senatora Grahama docenia modlitwy w tym trudnym czasie i prosi o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym okresie" - czytamy.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026 Rozwiń

Lindsey Graham - kim był?

Polityk Partii Republikańskiej zasiadał w Senacie od 2003 roku, reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez osiem lat był członkiem Izby Reprezentantów.

Graham był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Wcześniej w swojej karierze był zagorzałym krytykiem prezydenta USA Donalda Trumpa, zanim stał się jednym z jego najwierniejszych sojuszników na Kapitolu.

Lindsey Graham Źródło zdjęcia: ALLISON DINNER/EPA/PAP

Republikanin był też zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i opowiadał się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Krytykował władze Iranu oraz popierał wojnę z tym państwem.

Graham nie był żonaty i mieszkał w Senece w Karolinie Południowej.