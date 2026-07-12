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Świat

Zmarł republikański senator Lindsey Graham

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Lindsey Graham
Zmarł Lindsey Graham. Republikański senator miał 71 lat
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ALLISON DINNER/EPA/PAP
Zmarł republikański senator Lindsey Graham - poinformowało biuro polityka. Polityk zmarł z powodu "krótkiej i nagłej choroby". Miał 71 lat.

O śmierci republikańskiego senatora poinformowało na platformie X biuro polityka. Jak przekazano w oświadczeniu, 71-letni Lindsey Graham zmarł w sobotę wieczorem z powodu "krótkiej i nagłej choroby".

"Rodzina senatora Grahama docenia modlitwy w tym trudnym czasie i prosi o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym okresie" - czytamy.

Lindsey Graham - kim był?

Polityk Partii Republikańskiej zasiadał w Senacie od 2003 roku, reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez osiem lat był członkiem Izby Reprezentantów.

Graham był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Wcześniej w swojej karierze był zagorzałym krytykiem prezydenta USA Donalda Trumpa, zanim stał się jednym z jego najwierniejszych sojuszników na Kapitolu.

Lindsey Graham
Lindsey Graham
Źródło zdjęcia: ALLISON DINNER/EPA/PAP

Republikanin był też zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i opowiadał się za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji. Krytykował władze Iranu oraz popierał wojnę z tym państwem.

Graham nie był żonaty i mieszkał w Senece w Karolinie Południowej.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
zmarł..., nekrologiUSALindsey Graham
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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