Liderzy w Waszyngtonie, alarm w całej Ukrainie

Atak sił rosyjskich na Charków Źródło: Reuters

"Uwaga! Zagrożenie rakietowe na całym terytorium Ukrainy. Zarejestrowano start myśliwca MiG-31K!" - podano w komunikacie Sił Powietrznych. Kijowska miejska administracja państwowa w komunikatorze Telegram zaapelowała do mieszkańców stolicy o pilnie schowanie się do schronów ochrony cywilnej.

Zełenski i europejscy liderzy w Waszyngtonie

W poniedziałek w USA przebywa ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i grupa przywódców krajów europejskich. Rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją, która rozpętała brutalną wojnę, i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Zniszczony blok mieszkalny w Kijowie Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko

