Świat

Liderzy w Waszyngtonie, alarm w całej Ukrainie

Zniszczony blok mieszkalny w Kijowie
Atak sił rosyjskich na Charków
Źródło: Reuters
Siły Powietrzne Ukrainy przekazały, że w całym kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy w związku z groźbą wystrzelenia rakiet balistycznych przez rosyjski myśliwiec MiG-31K. W tym czasie w Waszyngtonie są europejscy liderzy i prezydent Wołodymyr Zełenski, którzy mają rozmawiać z Donaldem Trumpem o pokoju w Ukrainie.

"Uwaga! Zagrożenie rakietowe na całym terytorium Ukrainy. Zarejestrowano start myśliwca MiG-31K!" - podano w komunikacie Sił Powietrznych. Kijowska miejska administracja państwowa w komunikatorze Telegram zaapelowała do mieszkańców stolicy o pilnie schowanie się do schronów ochrony cywilnej.

Rosjanie zaatakowali Charków. Zabili dwulatka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosjanie zaatakowali Charków. Zabili dwulatka

Zełenski i europejscy liderzy w Waszyngtonie

W poniedziałek w USA przebywa ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i grupa przywódców krajów europejskich. Rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją, która rozpętała brutalną wojnę, i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy

Zniszczony blok mieszkalny w Kijowie
Zniszczony blok mieszkalny w Kijowie
Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump o "szansach na pokój". Zełenski "gotowy na spotkanie trójstronne"

Trump o "szansach na pokój". Zełenski "gotowy na spotkanie trójstronne"

NA ŻYWO
Rosja zabiera głos. Chodzi o siły NATO w Ukrainie

Rosja zabiera głos. Chodzi o siły NATO w Ukrainie

1808_reu_zelenski_trump

WYDANIE SPECJALNE

1808_reu_zelenski_trump
Autorka/Autor: js

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Musiienko

