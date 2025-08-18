Liderzy w Waszyngtonie, alarm w całej Ukrainie

"Uwaga! Zagrożenie rakietowe na całym terytorium Ukrainy. Zarejestrowano start myśliwca MiG-31K!" - podano w komunikacie Sił Powietrznych. Kijowska miejska administracja państwowa w komunikatorze Telegram zaapelowała do mieszkańców stolicy o pilnie schowanie się do schronów ochrony cywilnej.
Zełenski i europejscy liderzy w Waszyngtonie
W poniedziałek w USA przebywa ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i grupa przywódców krajów europejskich. Rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją, która rozpętała brutalną wojnę, i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Autorka/Autor: js
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Musiienko