Zginęła postać ubóstwiana przez wielu Palestyńczyków. Śmierć Jahja Sinwara jest dużym problemem dla Hamasu, ale od dekad zawsze pojawia się w nim ktoś nowy. Teraz zapewne też tak będzie – podkreśla w piątek amerykański dziennik "The Washington Post", zastanawiając się co zabicie go przez Izraelczyków może oznaczać dla trwającego konfliktu.

Dodatkowo - jak zaznaczył dziennik - mimo że operacja wojskowa Izraela w Strefie Gazy zrujnowała tę palestyńską półenklawę i poważnie osłabiła zdolności Hamasu do ataku na Izrael, to organizacja pozostaje silna na tym obszarze. Według jednego z rozmówców gazety Hamas jest na tyle wpływowy, by zlikwidować inne struktury władzy, które mogłyby go zastąpić w Strefie Gazy po wojnie.