Rząd Nadżiba Mikatiego z wotum zaufania w libańskim parlamencie

- Nasz gabinet powstał, by zapalić świeczkę w tej beznadziejnej ciemności – powiedział Mikati na początku swojego expose. Wygłosił je całe, mimo sprzeciwu niektórych posłów, którzy chcieli wypowiedź premiera ograniczyć do minimum z powodu możliwych przerw w dostawie prądu.

W Libanie nie było rządu od czasu katastrofalnej w skutkach eksplozji w porcie w Bejrucie z 4 sierpnia 2020 roku. Ówczesny premier Hasan Diab podał się w jej następstwie do dymisji. Grupy polityczne nie zgadzały się ze sobą co do składu nowego rządu, co spowalniało jego powołanie i przyspieszało załamanie gospodarcze kraju.