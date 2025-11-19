Izrael zaatakował w obozie dla uchodźców. 13 osób nie żyje

Interwencja służb medycznych po izraelskim ataku Źródło: Reuters

Według oficjalnej agencji libańskiej ANI "izraelski dron zaatakował samochód" w pobliżu meczetu w obozie dla palestyńskich uchodźców.

Ranni po izraelskim ataku rakietowym Źródło: WAEL HAMZEH/PAP/EPA

Wojsko izraelskie podało, że zaatakowano terrorystów z palestyńskiej organizacji Hamas, którzy działali w obiekcie szkoleniowym w zatłoczonym obozie dla uchodźców palestyńskich w pobliżu Sydonu na południu Libanu.

Według armii izraelskiej Hamas korzystał z "obiektu wojskowego", "by planować i przeprowadzać terrorystyczne ataki na żołnierzy izraelskich oraz Izrael".

Zgodnie z zawartym pod koniec listopada 2024 r. rozejmem rząd i armia libańska miały przejąć kontrolę nad południem kraju, które przez wiele dekad było opanowane przez szyicką organizację Hezbollah, toczącą wojny z Izraelem. Izrael oskarża władze w Libanie o niewystarczające zaangażowanie w rozbrojenie Hezbollahu.

