Świat Dowódca elitarnej jednostki celem Izraela. Informacje o "niemal pewnej śmierci" Oprac. Adrian Wróbel |

Bejrut, Liban. Dym podnoszący się po izraelskim uderzeniu Źródło: TVN24

Według anonimowego źródła, cytowanego przez agencję AFP, celem ataku było mieszkanie, w którym odbywało się spotkanie członków Sił Radwan. Radwan to elitarna jednostka sponsorowanego przez Iran Hezbollahu, skupiająca się na operacjach przygranicznych i infiltracji terytorium Izraela.

W nalocie zginął Malek Balut, dowódca tej grupy - poinformowało agencję AFP źródło bliskie tej proirańskiej organizacji. O niemal pewnej śmierci Baluta poinformował również izraelski nadawca publiczny Kan.

Zniszczenia po izraelskim ataku na przedmieścia Bejrutu, Dahije Źródło: PAP/EPA/WAEL HAMZEH

Pierwszy taki atak Izraela od zawieszenia broni

Przedmieścia Bejrutu zostały zaatakowane po raz pierwszy od ogłoszenia 16 kwietnia zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem. Poprzednie ataki na miasto miały miejsce 8 kwietnia, gdy seria izraelskich nalotów, w tym na centrum Bejrutu, zabiła ponad 350 osób.

Południowe, w większości zamieszkane przez szyitów dzielnice Bejrutu, znane jako Dahije, są uznawane przez Izrael za bastion Hezbollahu. W praktyce jest to jednak gęsto zaludniona część miasta, gdzie mieszka także ludność niezwiązana z ugrupowaniem.

Od 16 kwietnia między Izraelem a Hezbollahem formalnie obowiązuje rozejm uzgodniony przez przedstawicieli Izraela i Libanu przy amerykańskiej mediacji. Mimo to Izrael niemal codziennie przeprowadza ataki na południe i inne części Libanu, a wspierany przez Iran Hezbollah atakuje izraelskie siły stacjonujące w Libanie oraz cele na północy Izraela. Podczas obowiązywania zawieszenia broni w izraelskich atakach w Libanie zginęło według ONZ co najmniej 380 osób.

Według danych libańskiego ministerstwa zdrowia, izraelskie naloty zabiły prawie 2700 osób i raniły ponad 8200 od 2 marca, kiedy to Hezbollah wciągnął kraj w wojnę regionalną, atakując Izrael.

Izraelska armia podała, że w walkach zginęło także 17 żołnierzy i jeden cywil pracujący dla wojska.

