Świat Atak na konwój sił pokojowych. Zginął kolejny francuski żołnierz Oprac. Adrian Wróbel |

Żołnierze UNIFIL oddają hołd zmarłemu starszemu sierżantowi Florianowi Montorio Źródło: Reuters

"Starszy kapral Anicet Girardin z 132. pułku piechoty z psami służbowymi w Suippes, który wrócił wczoraj z Libanu, gdzie został poważnie raniony przez bojowników Hezbollahu, zmarł rano na skutek odniesionych ran. Zmarł za Francję" - napisał Emmanuel Macron na platformie X.

Le caporal-chef Anicet Girardin du 132ème régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures.



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 22, 2026

W tym samym wpisie wrócił także do śmierci innego francuskiego żołnierza służącego w Tymczasowych Siłach Zbrojnych ONZ w Libanie (UNIFIL) - starszego sierżanta Floriana Montorio z 17. Pułku Inżynierów Spadochronowych w Montauban. Obydwaj byli ofiarami tego samego ataku w sobotę, 18 kwietnia, w południowym Libanie. Dwóch innych żołnierzy zostało tam rannych.

"Naród, który jutro odda hołd adiutantowi Florianowi Montorio, śmiertelnie rannemu w tej samej zasadzce, ze wzruszeniem oddaje też hołd pamięci starszego kaprala Aniceta Girardina i jego poświęceniu" - przekazał Macron. Prezydent oskarżył o atak bojowników Hezbollahu.

Prezydent Libanu Joseph Aoun zapewnił, że będzie ścigać osoby odpowiedzialne za ten atak. W trakcie rozmowy telefonicznej z prezydentem Macronem zapewnił, że "Liban nie pozwoli na jakąkolwiek pobłażliwość" w ściganiu osób mających związek z tym wydarzeniem.

Siły UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon - Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie) składają się obecnie z około 7500 żołnierzy z 47 państw, w tym 140 Polaków. Misja UNIFIL stacjonuje w południowym Libanie od 1978 roku, monitorując sytuację bezpieczeństwa wzdłuż linii demarkacyjnej z Izraelem.

