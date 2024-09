Minister zdrowia Libanu powiadomił o co najmniej ośmiu ofiarach śmiertelnych i 59 rannych. Trwa akcja ratunkowa.

- Znajdujemy się w nowej fazie wojny. Przygotowujemy się do odpowiedzi - skomentował atak izraelski urzędnik dla portalu Ynet.

Ścigany za sprawy z lat 80.

Stany Zjednoczone oferowały siedem milionów dolarów nagrody za informację o Akilu. Był on ścigany za udział w zamachu bombowym na koszary piechoty morskiej USA w Bejrucie w 1983 r., a także za kierowanie akcją wzięcia amerykańskich i niemieckich zakładników w Libanie w latach 80. - przypomniał portal Times of Israel.

To kolejny atak w Bejrucie po wybuchach urządzeń elektronicznych, do których doszło we wtorek i środę. Według libańskich władz, w eksplozjach zginęło kilkadziesiąt osób, a kilka tysięcy zostało rannych.