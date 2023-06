Wiceszefowa KE i unijny komisarz ds. sprawiedliwości o "lex Tusk": sprawa jest pilna

Unijny komisarz ds. sprawiedliwości: W Polsce zbliżają się wybory. Jest bardzo ważne, aby były one sprawiedliwe i uczciwe

Pytany o szybką reakcję Komisji Europejskiej na ustawę, odparł, że "sprawa jest bardzo pilna". - W Polsce zbliżają się wybory, jest bardzo ważne, aby były one sprawiedliwe i uczciwe. Dlatego zareagowałem natychmiast, co do nowej ustawy - oświadczył Reynders.

- Musiałem natychmiast zareagować i prosiłem kolegium komisarzy o przygotowanie postępowania naruszeniowego, jeśli będzie to potrzebne. I rzeczywiście tydzień później służby prawne rozpoczęły procedurę naruszeniową - przekazał. - Będziemy działać szybko. Powiedzieliśmy już, że damy stronie polskiej trzy tygodnie na odpowiedź na zareagowanie, ponieważ ta sprawa musi szybko trafić do sądu - zapowiedział.

Reynders: kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, zgodziła się z Traktatem o UE

- Od samego początku mówiłem, że jesteśmy zaniepokojeni brakiem efektywnej kontroli sądowej. Oczywiście są możliwości odwołania się do sądu administracyjnego, ale nie ma konkretnej kontroli sądowej, co do zawartości decyzji komisji - stwierdził. - Musimy chronić demokrację, to jest jedna z wartości zapisanych w artykule 2. Traktatu o Unii Europejskiej. Kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, zgodziła się z tym - podkreślił Reynders.