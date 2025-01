Kto wygranym, a kto przegranym "kruchego rozejmu"?

W piątek biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu potwierdziło osiągnięcie porozumienia z Hamasem o zawieszeniu broni i uwolnieniu zakładników. Jeśli izraelski rząd zaaprobuje ugodę, to jej zapisy mogą wejść w życie w niedzielę 19 stycznia.

Według prof. Szydzisza, na rozejmie Hamasu z Izraelem zyskają Stany Zjednoczone . - Odchodzący prezydent Joe Biden może przedstawiać rozejm jako pozytywny finał jego działań na rzecz zakończenia wojny. Jest to tym bardziej zasadne, że to obecne porozumienie bazuje na jego planie przedstawionym w maju 2024 roku - ocenił.

Podkreślił również korzyści dla pozostałych negocjatorów porozumienia. - Egipt może twierdzić, że dla cierpiących braci Palestyńczyków zrobił wszystko, co było możliwe - stwierdził. Jego zdaniem nie bez znaczenia jest też fakt, że zawieszenie broni ma szansę uspokoić sytuację na obszarze graniczącym Strefy Gazy z Egiptem.

W listopadzie ubiegłego roku przejście graniczne z Egiptem w Rafah było określane "ostatnią nadzieja Gazańczyków na ucieczkę". W wyniku negocjacji częściowo otworzono granicę, co umożliwiło ewakuacje Palestyńczyków.

- Jeśli rozejm między Hamasem a Izraelem wejdzie w życie, zyska Katar , umacniając swój wizerunek skutecznego negocjatora - dodał profesor. To właśnie w tym kraju odbywały się rozmowy negocjacyjne.

CZYTAJ TEŻ: "Ostatnia nadzieja Gazańczyków na ucieczkę". Co musisz wiedzieć o przejściu granicznym w Rafah

"Porozumienie jest bardzo kruche"

W ocenie politologa porozumienie wzmocni także premiera Izraela Benjamina Netanjahu. - Będzie usiłował przekonać obywateli swojego państwa, że zrealizuje wkrótce jeden z głównych celów wojny - doprowadzi do uwolnienia izraelskich zakładników - stwierdził.

Według prof. Szydzisza porozumienie Hamasu i Izraela jest jednak "bardzo kruche". - To, co warto podkreślić, to ogromne cierpienie, ból i poczucie niesprawiedliwości Palestyńczyków. Ponad dwa miliony ludzi zostało zepchniętych na obszar wielkości Otwocka. Wystarczy iskra, aby na powrót wybuchła wojna - wyjaśnił.