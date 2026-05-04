Świat Kolejna ciąża w rodzinie królewskiej. Król Karol "poinformowany i zachwycony"

Księżniczki Beatrycze i Eugenia na zdjęcia z czerwca 2022 roku Źródło: Reuters Archive

Narodziny dziecka księżniczki Eugenii spodziewane są latem. 36-latka pokazała zdjęcie, na którym widać jej synów - pięcioletniego Augusta i dwuletniego Ernesta, trzymających wydruk obrazu USG. "Mały Brooksbank przyjdzie na świat w 2026 roku" - napisała.

Król "jest zachwycony"

Zdjęcie z profilu księżniczki znalazło się również na oficjalnej stronie brytyjskiej rodziny królewskiej. "Jego Wysokość Król został poinformowany i jest zachwycony tą wiadomością" - informuje Pałac Buckingham.

Jak informuje BBC dziecko księżniczki Eugenii bedzie 15. w kolejce do brytyjskiego tronu, wyprzedzając najmłodszego z synów zmarłej w 2022 roku królowej Elżbiety II - księcia Edwarda.

Jack Brooksbank i Eugenia pobrali się w październiku 2018 roku. Księżniczka jest córką Andrzeja Mountbatten-Windsora, byłego księcia pozbawionego w ubiegłym roku zaszczytów w związku ze sprawą przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Zarówno ona, jak i jej siostra - księżniczka Beatrycze - swoich tytułów nie utraciły - zauważa BBC.