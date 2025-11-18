Księżna Kate: nikt nie powinien przechodzić przez to samotnie

Księżna Kate na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeśli doświadczasz problemów i chciałabyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Księżna Walii, Kate Middleton, jest patronką wystawy zorganizowanej przez Maternal Mental Health Alliance (Zrzeszenie na rzecz Zdrowia Psychicznego Matek), brytyjską organizację charytatywną. List, który wysłała z okazji nowej wystawy "To też macierzyństwo", został udostępniony w internecie i szybko przyciągnął uwagę mediów.

Kate Middleton pisze w nim, że sercem wystawy są opowieści 10 kobiet. Ukazuje ona "często niedostrzeganą rzeczywistość zdrowia psychicznego podczas ciąży i po niej". Księżna zwraca uwagę na to, że doświadczenia tych kobiet - w których przeplata się "trauma, radość i siła" - świadczą o "wielkiej wrażliwości i sile ludzkiej kondycji". Podkreśla, że zdjęcia i listy kobiet wskazują, że "nikt nie powinien przechodzić sam przez okres okołoporodowy".

"Historia każdego rodzica ma znaczenie", podsumowuje księżna, "a każdy głos ma moc budowania społeczeństwa, w którym miłość, nadzieja i współczucie są w centrum wszystkiego, co robimy".

Dowiedz się więcej: Jej dzieci nie używają smartfonów. Księżna Kate wyjaśnia dlaczego

Księżna Kate wspiera rodziców małych dzieci

43-letnia Kate Middleton, która sama jest matką trójki: George'a, Charlotte i Louisa, aktywnie angażuje się w misję wspierania rodziców małych dzieci. 18 listopada pojawiła się na prestiżowym szczycie w Londynie, w którym udział wzięli czołowi przedstawiciele korporacji, liderzy biznesu i innowatorzy społeczni. Księżna Walii, jak podkreśla "People", apeluje do firm, aby dostrzegały potrzeby rodziców i opiekunów dzieci poniżej piątego roku życia, zaznaczając, że inwestycje we wczesne dzieciństwo przynoszą korzyści zarówno rodzinom, jak i całemu społeczeństwu.

Księżna reprezentowała swoją fundację Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood (Królewska Fundacja ds. Wczesnego Dzieciństwa).

OGLĄDAJ: TVN24 HD