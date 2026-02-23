Logo strona główna
Świat

Książę William na gali BAFTA. Proste pytanie i dwuznaczna odpowiedź

Książę William i księżna Kate na rozdaniu nagród BAFTA
Książę William i księżna Kate na gali rozdania nagród BAFTA
Źródło: Reuters
Zaledwie kilka dni po bezprecedensowym zatrzymaniu i przesłuchaniu przez policję byłego księcia Andrzeja, książę William po raz pierwszy pojawił się publicznie podczas wręczenia nagród BAFTA. Zapytany o opinię na temat "Hamneta" - nagrodzonego jako najlepszy brytyjski film - odpowiedział wymownie, co uznano za rodzaj komentarza do ostatnich wydarzeń, które wstrząsnęły brytyjską rodziną królewską.

W niedzielę brytyjski następca tronu, który jest zarazem prezesem Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, po raz pierwszy pojawił się publicznie od momentu zatrzymania przez policję jego wujka, Andrzeja Mountbatten-Windsora, pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Zatrzymanie było pokłosiem opublikowania w USA milionów stron dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina.

Ani książę William, ani księżna Kate - która towarzyszyła mężowi podczas gali BAFTA po raz pierwszy od 2023 roku - nie odnieśli się dotąd do wydarzeń, które w minionym tygodniu wstrząsnęły brytyjskim dworem. Media śledziły każdy ruch pary książęcej, a kamery zarejestrowały, o czym rozmawiali w kuluarach niedzielnej ceremonii.

William: muszę być spokojniejszy

Książę William w rozmowie z Elaine Bedell, dyrektorką generalną Southbank Centre, oraz Allison Kirkby, dyrektorką generalną BT Group, przyznał, że nie widział jeszcze filmu "Hamnet", nagrodzonego tego wieczoru jako najlepszy brytyjski film. - Muszę być spokojniejszy. Obecnie nie jestem - powiedział książę. - Zostawię go na później - dodał. "The Independent" uznał to za rodzaj komentarza do ostatnich wydarzeń wokół Andrzeja Mountbatten-Windsora.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Były książę w rękach policji. Król wydał oświadczenie

Były książę w rękach policji. Król wydał oświadczenie

Zdjęcie obiegło świat. "Nie jest to szczególnie budujący widok"

Zdjęcie obiegło świat. "Nie jest to szczególnie budujący widok"

BAFTA milczy na temat byłego księcia

Relacjonujący galę dziennik "The Guardian" zauważył, że sprawa zatrzymania byłego księcia jest obecnie najgorętszym tematem w Wielkiej Brytanii. Oczekiwano, że prowadzący uroczystość szkocki aktor i prezenter Alan Cumming nawiąże do tego, jednak nic takiego się nie stało. "Guardian" napisał, że branża filmowa w Wielkiej Brytanii do perfekcji opanowała "milczenie na tematy, o których powinno się mówić głośno".

Książę William i księżna Kate na rozdaniu nagród BAFTA
Książę William i księżna Kate na rozdaniu nagród BAFTA
Źródło: Jaimi Joy/PA/PAP

Księżna Kate również powstrzymała się od komentarzy. Podczas kuluarowych rozmów mówiła między innymi, że jej dzieci "coraz bardziej interesują się filmami". - To naprawdę świetny sposób na przeprowadzanie trudnych rozmów - zauważyła. Jak podkreśliła, wraz z księciem George'em, księżniczką Charlotte i księciem Louisem mają jeszcze długą listę filmów do obejrzenia. - Mam nadzieję, że to pomoże - dodała księżna, nie precyzując jednak, w czym może to pomóc.

22.02.2026
Książę William i księżna Kate na gali rozdania nagród BAFTA
Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Uwagę mediów przykuły nie tylko słowa pary książęcej, ale także stylizacje. "Jak przystało na królową i króla balu, Catherine i William pojawili się na gali BAFTA w dopasowanych strojach, trzymając się za ręce" - odnotował "New York Times", który zdjęcie pary umieścił w zestawieniu 12 niezapomnianych ujęć z niedzielnej ceremonii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Andrew Mountbatten-Windsor i niezidentyfikowana kobieta leżąca na podłodze. Zdjęcie pochodzi z udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości akt Jeffreya Epsteina
"Napalony Andy" się doigrał. "Najkrócej można to wyrazić jednym zdaniem"
Marcin Złotkowski
Książę Andrzej
Sprawa księcia Andrzeja. Parlament przyjrzy się roli wysłanników handlowych
BIZNES
Andrzej na pogrzebie swojej matki królowej Elżbiety II (2022)
Były książę Andrzej może stracić prawo do tronu

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: The Independent, The New York Times, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Jaimi Joy/PA/PAP

Brytyjska rodzina królewskaWielka BrytaniaNagrody BAFTA
