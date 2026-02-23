Książę William na gali BAFTA. Proste pytanie i dwuznaczna odpowiedź

Książę William i księżna Kate na gali rozdania nagród BAFTA Źródło: Reuters

W niedzielę brytyjski następca tronu, który jest zarazem prezesem Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, po raz pierwszy pojawił się publicznie od momentu zatrzymania przez policję jego wujka, Andrzeja Mountbatten-Windsora, pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Zatrzymanie było pokłosiem opublikowania w USA milionów stron dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina.

Ani książę William, ani księżna Kate - która towarzyszyła mężowi podczas gali BAFTA po raz pierwszy od 2023 roku - nie odnieśli się dotąd do wydarzeń, które w minionym tygodniu wstrząsnęły brytyjskim dworem. Media śledziły każdy ruch pary książęcej, a kamery zarejestrowały, o czym rozmawiali w kuluarach niedzielnej ceremonii.

William: muszę być spokojniejszy

Książę William w rozmowie z Elaine Bedell, dyrektorką generalną Southbank Centre, oraz Allison Kirkby, dyrektorką generalną BT Group, przyznał, że nie widział jeszcze filmu "Hamnet", nagrodzonego tego wieczoru jako najlepszy brytyjski film. - Muszę być spokojniejszy. Obecnie nie jestem - powiedział książę. - Zostawię go na później - dodał. "The Independent" uznał to za rodzaj komentarza do ostatnich wydarzeń wokół Andrzeja Mountbatten-Windsora.

BAFTA milczy na temat byłego księcia

Relacjonujący galę dziennik "The Guardian" zauważył, że sprawa zatrzymania byłego księcia jest obecnie najgorętszym tematem w Wielkiej Brytanii. Oczekiwano, że prowadzący uroczystość szkocki aktor i prezenter Alan Cumming nawiąże do tego, jednak nic takiego się nie stało. "Guardian" napisał, że branża filmowa w Wielkiej Brytanii do perfekcji opanowała "milczenie na tematy, o których powinno się mówić głośno".

Książę William i księżna Kate na rozdaniu nagród BAFTA Źródło: Jaimi Joy/PA/PAP

Księżna Kate również powstrzymała się od komentarzy. Podczas kuluarowych rozmów mówiła między innymi, że jej dzieci "coraz bardziej interesują się filmami". - To naprawdę świetny sposób na przeprowadzanie trudnych rozmów - zauważyła. Jak podkreśliła, wraz z księciem George'em, księżniczką Charlotte i księciem Louisem mają jeszcze długą listę filmów do obejrzenia. - Mam nadzieję, że to pomoże - dodała księżna, nie precyzując jednak, w czym może to pomóc.

Książę William i księżna Kate na gali rozdania nagród BAFTA Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Uwagę mediów przykuły nie tylko słowa pary książęcej, ale także stylizacje. "Jak przystało na królową i króla balu, Catherine i William pojawili się na gali BAFTA w dopasowanych strojach, trzymając się za ręce" - odnotował "New York Times", który zdjęcie pary umieścił w zestawieniu 12 niezapomnianych ujęć z niedzielnej ceremonii.

