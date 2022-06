Książę Harry zgodził się grać rolę "niewidzialnego", twierdzi ekspertka od mowy ciała

Książę Sussex pojawił się w świątyni, trzymając małżonkę za rękę, przed swoim bratem Williamem i ojcem Karolem. Zdaniem specjalistki od mowy ciała Judi James, Harry zgodził się odgrywać rolę "do pewnego stopnia niewidzialnego". Ekspertka w rozmowie z brytyjską agencją prasową PA wskazała, że mimika i gesty księcia sygnalizują "całkiem wysoki" poziom niepokoju. Świadczyć ma o tym na przykład częste dotykanie różnych elementów ubrania. Pochylona głowa z kolei może być odczytana z kolei jako "gest poddania". - Zauważyć się dało również powrót lekko nawiedzonego spojrzenia, które mogliśmy obserwować przed wyprowadzką [Harry’ego i Meghan do Stanów - red.] - powiedziała James.

Na jednym ze zdjęć z mszy książę został uchwycony z szeroko otwartymi ustami, zapewne śmiejąc się z jakiegoś żartu, co sugerowałby uśmiech zwróconej w tę samą stronę księżniczki Beatrice, siedzącej nieopodal kuzynki Harry’ego. W opinii James to także może być oznaka niepokoju: - Kiedy presja staje się nie do zniesienia i trzeba się podporządkować, przyczyną [takiego zachowania] może być zdenerwowanie.