"Wyraźnie poprosił, byśmy wszyscy mówili do niego Harry". Książę z ostatnią oficjalną wizytą w Wielkiej Brytanii

Książę Harry przybył w środę do Edynburga, gdzie wziął udział w konferencji na temat podróżowania w sposób nieszkodzący środowisku naturalnemu. W czasie kilkudniowej wizyty w Wielkiej Brytanii po raz ostatni będzie reprezentował rodzinę królewską w oficjalnych wydarzeniach. Media zwróciły uwagę, że już poprosił, by zwracać się do niego, używając tylko imienia.