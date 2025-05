Papież Leon XIV rozważał inne imię. "Pierwsze takie"

Ksiądz Śliwiński: papież Leon XIV pierwotnie myślał o tym, by wybrać imię Augustyn Źródło: TVN24

Czwarte głosowanie pokazuje, że kardynał Robert Prevost był faworytem od początku - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej pytany o przebieg konklawe. Opowiedział też, jakie imię miał pierwotnie rozważać Leon XIV.

W niedzielę odbędzie się uroczysta msza inaugurująca pontyfikatu papieża Leona XIV. Według wstępnych szacunków udział w niej weźmie około 250 tysięcy osób i 200 oficjalnych delegacji. Msza odbędzie się na placu Świętego Piotra w szczególną rocznicę - 105. urodziny Jana Pawła II.

Trzy najczęściej powtarzane słowa Leona XIV

Ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej, autor książki "Konklawe. Tajemnice wyborów papieskich", mówił w sobotę w "Faktach po Faktach" w TVN24, że analizował słowa pierwszych wystąpień nowego papieża. Wskazał "trzy najważniejsze, najczęściej powtarzane słowa". - Pierwsze to "pokój", drugie to "Kościół", ale trzecie słowo jest najciekawsze: "pomiędzy, albo między" - powiedział duchowny.

Śliwiński mówił też o imieniu, które wybrał nowy papież. Jak przypomniał, komentatorzy zwracają uwagę, że "to jest kontynuacja, nawiązanie do Leona XIII, fundamentalnej encykliki Rerum Novarum, która zapoczątkowała katolicką naukę społeczną". - To jest głos Kościoła. (...) Katolicka nauka społeczna spełnia funkcję, zapoczątkowaną właśnie przez Leona XIII. To jest zaproszenie do dialogu na ważne społeczne tematy, palące tematy - wyjaśnił ksiądz Śliwiński.

- Leon XIII powiedział, że (...) ani państwo nie jest w stanie pewnych problemów rozwiązać, ani Kościół nie jest w stanie pewnych problemów rozwiązać. Musimy rozwiązać je razem. Razem uczestniczyć w dialogu, nie jako Kościół katolicki wśród wierzących, tylko jako strona - mówił.

Dodał, że "papież Leon XIV przez sam wybór imienia proponuje wszystkim wielkim tego świata, wszystkim stronom społecznym: mamy dużo problemów, które trzeba rozwiązać mądrze".

Ksiądz Śliwiński: czwarte głosowanie pokazuje, że Prevost był faworytem

Ksiądz Przemysław Śliwiński pytany był także o przebieg konklawe. Jego zdaniem "czwarte głosowanie pokazuje, że kardynał (Robert) Prevost był faworytem od początku".

Na uwagę, że nie było go na ścisłej medialnej liście papabili, podkreślił, że "konklawe to jest wydarzenie (pełne) niespodzianek". - Tam nie ma reguł. Regułą jest niespodzianka - stwierdził.

Pytany, po jakim czasie dowiemy się, jak głosowali kardynałowie, odparł, że "na pewno tego się nie dowiemy, bo to jest sekret, którego nawet kardynałowie nie znają". - Każdy wie tylko o sobie - podkreślił.

Ale, jak mówił, niektóre tajemnice zostały ujawnione. - Na przykład cudowna historia o tym, że papież Leon XIV pierwotnie myślał o tym, by wybrać imię Augustyn, co byłoby bardzo ciekawe, ponieważ to byłoby pierwsze takie imię (wśród papieży - red.). Nawiązanie do świętego Augustyna, wielkiego doktora kościoła, wielkiego człowieka, który inspiruje do dzisiaj - powiedział gość "Faktów po Faktach" w TVN24.

