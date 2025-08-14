Trump wzmocni wschodnią flankę, Indie zaszachują Rosję. Ten ekspert myli się rzadko

Terapia szokowa. Czyli jak Trump skonsolidował Zachód Źródło: TVN24+

Lubi iść pod prąd. Kiedy w lutym tego roku świat zszokowany ruchami Donalda Trumpa, który rozpoczął nakładanie wysokich ceł i zaczął prowadzić agresywną retorykę wobec własnych sojuszników, mainstreamem była opinia, że amerykański prezydent rozbija jedność Zachodu i ustawia się w jednej linii z chińskim i rosyjskim dyktatorem; że chce podzielić świat na strefy wpływów, gniotąc traktaty i wcześniejsze standardy polityki międzynarodowej. Były premier Leszek Miller zapowiadał wtedy, że "kwestią czasu" jest nowy reset między USA i Rosją, a "parasol bezpieczeństwa NATO został już zwinięty". W tym samym tonie świat opisywał Jacek Bartosiak, bodaj najbardziej znany dziś w Polsce geopolityk, który bił na alarm, że Europa powinna ratować się, szukając strategicznej współpracy z Chinami.