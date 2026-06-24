Świat Kryzys w relacjach z Donaldem Trumpem. Deklaracja Giorgii Meloni Oprac. Aleksandra Sapeta |

Nieformalna rozmowa na szczycie G7 uchwycona przez kamery Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Olivier Hoslet/PAP/EPA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas spotkania, zorganizowanego w Rzymie przez konserwatywny dziennik "La Verita", szefowa włoskiego rządu odnosząc się do tego kryzysu oświadczyła: - Nie zamierzam dalej podsycać tej konfrontacji. Uważam, że nasza współpraca dwustronna ze Stanami Zjednoczonymi powinna wrócić do normalności. Mówiłam o tym także wczoraj na posiedzeniu Rady Ministrów.

Giorgia Meloni przyznała, że była "szczerze poruszona" wypowiedziami Donalda Trumpa. - Nie zmieniam zdania. Włoska polityka zagraniczna będzie taka, jak przez ostatnie 80 lat. Utrzymanie solidnych relacji między USA a UE to fundament siły Zachodu - podkreśliła premier.

Kryzys w relacjach Meloni i Trumpa

Kryzys w relacjach między Rzymem a Waszyngtonem rozpoczął się w piątek, gdy prezydent USA powiedział, że Meloni "błagała" go o wspólne zdjęcie podczas niedawnego szczytu G7 we Francji, dodał, że "było mu jej żal".

Donald Trump i Giorgia Meloni na szczycie G7 Źródło zdjęcia: East News/AFP PHOTO / PALAZZO CHIGI PRESS OFFICE

Meloni zarzuciła mu, że zmyślił całą historię, a jej rząd odwołał planowane od dawna forum biznesowe w Miami, w którym miał wziąć udział szef MSZ, wicepremier Antonio Tajani. Politycy różnych opcji politycznych we Włoszech oraz prezydent Sergio Mattarella wyrazili solidarność z szefową rządu.

Ataki Trumpa wobec Meloni

W sobotę Trump dolał oliwy do ognia wpisem na platformie Truth Social. Napisał o szefowej rządu Włoch, że "słabo radzi sobie we Włoszech, biorąc pod uwagę jej popularność, prawdopodobnie dlatego, że odmówiła Stanom Zjednoczonym, krajowi, który naprawdę kocha i chroni Włochy, gdy chodziło o uniemożliwienie Iranowi uzyskania lub opracowania broni jądrowej".

"Teraz, gdy Stany Zjednoczone pokonały Iran militarnie, (Meloni) ponownie chce się zaprzyjaźnić, aby zwiększyć swoje poparcie. Nie, dziękuję!!!" - dodał.

Wpis Donalda Trumpa - 20.06.2026 r. Źródło zdjęcia: Truth Social

To wywołało bardzo ostrą reakcję włoskiej premier, która w serwisach społecznościowych odpowiedziała Trumpowi: "Te stałe, niesprowokowane ataki są bezsensowne. Jeśli chodzi o moją popularność, bycie twoją przyjaciółką na pewno mi nie pomogło ani nie zależy ona od moich relacji z tobą. Moja popularność zależy od mojej zdolności do obrony narodowego interesu Włoch i właśnie to zawsze robiłam".

"Włochy pozostają suwerennym krajem. W każdym razie moja popularność to nie jest twoja sprawa. Sugeruję, byś zajął się swoją" - napisała, dodając, że nie zamierza wracać do tej dyskusji. Zadeklarowała, że "wciąż wierzy w jedność Zachodu".

Wpis Giorgi Meloni - 20.06.2026r. Źródło zdjęcia: Instagram

Amerykański przywódca w ostatnich miesiącach coraz częściej krytykuję włoską liderkę, która dotychczas była postrzegana w UE jako jedna ze zwolenniczek Trumpa. Jako jedyna europejska przywódczyni pojawiła się na inauguracji jego prezydentury. Jednak po wybuchu 28 lutego konfliktu na Bliskim Wschodzie, Trump rozpoczął serię ataków pod adresem sojuszników NATO za brak pomocy w walce z Iranem. Wówczas nie krył swojego rozczarowania także postawą rządu Meloni. Premier Włoch publicznie potępiła też słowa Trumpa o papieżu Leonie XIV.

OGLĄDAJ: TVN24