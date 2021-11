Kto finansuje loty dla migrantów z Mińska? Unia odpowiada na zarzuty białoruskich władz

Loty repatriacyjne migrantów z Białorusi do Iraku są finansowane przez władze w Bagdadzie - poinformowało przedstawicielstwo Unii Europejskiej na Białorusi. W komunikacie zaznaczono, że Unia nie finansuje tych lotów, a oświadczenia władz Białorusi w tej sprawie "nie są zgodne z prawdą".

"Posiadamy informację, że dzisiaj odbędą się dwa loty do Irbilu (stolicy irackiego Kurdystanu - red.). Unia Europejska nie finansuje tych lotów repatriacyjnych. Obecne działania na rzecz repatriacji są organizowane przez władze Iraku i wyłącznie one są kompetentne, by udzielać odpowiedzi na temat godzin i innych szczegółów lotów repatriacyjnych dla obywateli Iraku, którzy utknęli na Białorusi" – przekazała w komunikacie Delegatura UE na Białorusi.