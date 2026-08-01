Świat Kryzys migracyjny w Ceucie. Hiszpania instaluje specjalną barierę Oprac. Kamila Grenczyn |

Hiszpania instaluje pływającą barierę w Ceucie w odpowiedzi na kryzys migracyjny Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reduan/EPA/PAP

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Żandarmeria (Guardia Civil) rozpoczęła w sobotę rano instalowanie bariery unoszącej się na wodzie przy plaży Tarajal. Ma ona zablokować dostęp do brzegu. Wcześniej rząd hiszpański poinformował, że około 500-metrowa bariera powstanie wzdłuż ogrodzenia falochronu. Wznosić się będzie 30-70 centymetrów nad powierzchnią wody i zanurzona będzie około metr pod powierzchnią.

W Ceucie zainstalowano bariery Źródło zdjęcia: Reduan/EPA/PAP

W Ceucie pozostają w sobotę nieliczni przybysze, którym udało się dotrzeć drogą morską. Są oni eskortowani z powrotem na granicę. Niektórzy powiedzieli agencji Associated Press, że wracają z własnej woli, a inni skarżą się, że zostali pobici przez hiszpańską policję. Jak relacjonowali, ostatnie noce spędzili w lesie koło Ceuty, nie mając innego schronienia. Jak podała agencja AFP, kilka osób próbowało jeszcze w sobotę przybyć do Ceuty przez morze.

Sytuację w Ceucie relacjonował także w TVN24 reporter Łukasz Wójcik, który również informował o powracających na granicę osobach i pokazywał, co się dzieje na miejscu:

Będzie nadzwyczajne spotkanie unijnych liderów

Irlandia - sprawująca obecnie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej - poinformowała w sobotę, że zwoła na wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w celu omówienia sytuacji w Ceucie.

Spotkaniu, które odbędzie się w formie wideokonferencji, przewodniczył będzie irlandzki minister sprawiedliwości Jim O'Callaghan. Minister poinformował na X, że prezydencja pozostaje w ścisłym kontakcie ze wszystkimi państwami członkowskimi oraz instytucjami unijnymi i nadal monitoruje sytuację w Ceucie.

Ireland continues to express our strong support and solidarity with the Spanish Government. We remain in close contact with all EU member states and the institutions and are continuing to monitor the situation. — Jim O'Callaghan TD (@OCallaghanJim) August 1, 2026 Rozwiń

Irlandia zorganizowała w sobotę także posiedzenie w ramach unijnego mechanizmu Zintegrowanej Reakcji Politycznej na Kryzysy (IPCR), służącego koordynacji działań państw członkowskich i instytucji UE w sytuacjach kryzysowych. Wzięli w nim udział eksperci państw członkowskich. W poniedziałek sytuację w Ceucie omówią unijni ambasadorowie. To spotkanie również zaplanowano w formie online.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wystosował w sobotę list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz premiera Irlandii Micheala Martina, w którym zaapelował o pilne zwołanie spotkania unijnych ministrów.

Kryzys migracyjny w Ceucie

Kryzys w Ceucie wybuchł, gdy w czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów dotarło z Maroka do hiszpańskiej eksklawy zamieszkanej przez 83 tysiące osób. W piątek wieczorem hiszpańskie MSW poinformowało, że zdecydowania większość migrantów wróciła już do Maroka.

Władze w Madrycie poinformowały w sobotę, że łączna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu wzrosła do 67. Są to ludzie, którzy utonęli w morzu oraz ci, którzy zginęli w trakcie paniki podczas próby przekroczenia bariery falochronowej.

Wśród przyczyn obecnego kryzysu w Ceucie media wymieniały niedawne orzeczenie hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który uznał, że tak zwane natychmiastowe zawracanie migrantów jest zgodne z prawem w przypadku osób, które nielegalnie przedostały się do Hiszpanii, pokonując płot graniczny lub inne zabezpieczenia - ale nie tych, którzy dostali się na terytorium kraju przez miejsca nieobjęte takimi barierami, jak na przykład morze. Informacja o tym orzeczeniu rozeszła się po mediach społecznościowych.