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Świat

Kryzys migracyjny w Ceucie. Hiszpania instaluje specjalną barierę

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W Ceucie zainstalowano bariery ograniczające
Hiszpania instaluje pływającą barierę w Ceucie w odpowiedzi na kryzys migracyjny
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reduan/EPA/PAP
Hiszpania rozpoczęła instalowanie bariery na granicy morskiej między Ceutą a Marokiem. Jest to pokłosie kryzysu z ostatnich dni, w czasie których do hiszpańskiej eksklawy przybyło w niekontrolowany sposób około 60 tysięcy migrantów. W związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów.

Żandarmeria (Guardia Civil) rozpoczęła w sobotę rano instalowanie bariery unoszącej się na wodzie przy plaży Tarajal. Ma ona zablokować dostęp do brzegu. Wcześniej rząd hiszpański poinformował, że około 500-metrowa bariera powstanie wzdłuż ogrodzenia falochronu. Wznosić się będzie 30-70 centymetrów nad powierzchnią wody i zanurzona będzie około metr pod powierzchnią.

W Ceucie zainstalowano bariery
W Ceucie zainstalowano bariery
Źródło zdjęcia: Reduan/EPA/PAP

W Ceucie pozostają w sobotę nieliczni przybysze, którym udało się dotrzeć drogą morską. Są oni eskortowani z powrotem na granicę. Niektórzy powiedzieli agencji Associated Press, że wracają z własnej woli, a inni skarżą się, że zostali pobici przez hiszpańską policję. Jak relacjonowali, ostatnie noce spędzili w lesie koło Ceuty, nie mając innego schronienia. Jak podała agencja AFP, kilka osób próbowało jeszcze w sobotę przybyć do Ceuty przez morze.

Sytuację w Ceucie relacjonował także w TVN24 reporter Łukasz Wójcik, który również informował o powracających na granicę osobach i pokazywał, co się dzieje na miejscu:

Będzie nadzwyczajne spotkanie unijnych liderów

Irlandia - sprawująca obecnie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej - poinformowała w sobotę, że zwoła na wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w celu omówienia sytuacji w Ceucie.

Spotkaniu, które odbędzie się w formie wideokonferencji, przewodniczył będzie irlandzki minister sprawiedliwości Jim O'Callaghan. Minister poinformował na X, że prezydencja pozostaje w ścisłym kontakcie ze wszystkimi państwami członkowskimi oraz instytucjami unijnymi i nadal monitoruje sytuację w Ceucie.

Irlandia zorganizowała w sobotę także posiedzenie w ramach unijnego mechanizmu Zintegrowanej Reakcji Politycznej na Kryzysy (IPCR), służącego koordynacji działań państw członkowskich i instytucji UE w sytuacjach kryzysowych. Wzięli w nim udział eksperci państw członkowskich. W poniedziałek sytuację w Ceucie omówią unijni ambasadorowie. To spotkanie również zaplanowano w formie online.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wystosował w sobotę list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz premiera Irlandii Micheala Martina, w którym zaapelował o pilne zwołanie spotkania unijnych ministrów.

Kryzys migracyjny w Ceucie

Kryzys w Ceucie wybuchł, gdy w czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów dotarło z Maroka do hiszpańskiej eksklawy zamieszkanej przez 83 tysiące osób. W piątek wieczorem hiszpańskie MSW poinformowało, że zdecydowania większość migrantów wróciła już do Maroka.

Władze w Madrycie poinformowały w sobotę, że łączna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu wzrosła do 67. Są to ludzie, którzy utonęli w morzu oraz ci, którzy zginęli w trakcie paniki podczas próby przekroczenia bariery falochronowej.

Wśród przyczyn obecnego kryzysu w Ceucie media wymieniały niedawne orzeczenie hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który uznał, że tak zwane natychmiastowe zawracanie migrantów jest zgodne z prawem w przypadku osób, które nielegalnie przedostały się do Hiszpanii, pokonując płot graniczny lub inne zabezpieczenia - ale nie tych, którzy dostali się na terytorium kraju przez miejsca nieobjęte takimi barierami, jak na przykład morze. Informacja o tym orzeczeniu rozeszła się po mediach społecznościowych.

Źródło: PAP
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Tagi:
HiszpaniaCeuta i MelillaMigracjeKryzys migracyjny
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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