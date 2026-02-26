Królowa Norwegii Sonja odwiedziła męża w szpitalu Źródło: Reuters

Harald V, który przed kilkoma dniami skończył 89 lat, trafił we wtorek do szpitala z powodu infekcji skóry i odwodnienia. Pałac królewski przekazał w czwartek po południu, że tego dnia monarcha zostanie wypisany, a godzinę później potwierdził, że tak się właśnie stało.

Władca otrzymał pomoc w Szpitalu Uniwersyteckim Hospiten Sur na Teneryfie, gdzie spędzał wakacje wraz z żoną, królową Sonją.

Jak poinformował pałac, para będzie kontynuowała prywatny pobyt na hiszpańskiej wyspie po wypisie ze szpitala. Decyzja w sprawie powrotu do Norwegii nie została jeszcze podjęta.

Po tym, gdy król trafił do szpitala, na wyspę udał się osobisty lekarz Haralda, Bjorn Bendz. Dwór przekazał, że lekarz pozostanie na Teneryfie jeszcze przez kilka dni, aby monitorować sytuację.

Kolejna wizyta norweskiego monarchy w szpitalu

Harald V jest najstarszym żyjącym europejskim monarchą. Norweską koronę nosi od 1991 roku. W ostatnich latach kilkukrotnie trafiał do szpitala z powodu infekcji górnych dróg oddechowych.

Na początku marca 2024 roku monarcha był hospitalizowany w Malezji, gdzie w szpitalu wszczepiono mu tymczasowy rozrusznik serca. W 2022 roku trafił do szpitala Rikshospitalet w związku z infekcją.

Harald V jest najstarszym żyjącym europejskim monarchą Źródło: Reuters

Kilka lat wcześniej, w 2020 roku w szpitalu Rikshospitalet w Oslo, Harald V przeszedł operację wymiany zastawki serca, którą wszczepiono mu w 2005 roku.

