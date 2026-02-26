Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Król Norwegii wyszedł ze szpitala

Norwegowie przed szpitalem Uniwersyteckim Hospiten Sur na Teneryfie
Królowa Norwegii Sonja odwiedziła męża w szpitalu
Źródło: Reuters
Król Norwegii Harald V w czwartek został wypisany ze szpitala - poinformował pałac królewski. Monarcha trafił do placówki na Teneryfie w czasie wakacji, które spędzał wraz z żoną. Po zakończeniu hospitalizacji będzie kontynuował wypoczynek na hiszpańskiej wyspie.

Harald V, który przed kilkoma dniami skończył 89 lat, trafił we wtorek do szpitala z powodu infekcji skóry i odwodnienia. Pałac królewski przekazał w czwartek po południu, że tego dnia monarcha zostanie wypisany, a godzinę później potwierdził, że tak się właśnie stało.

Władca otrzymał pomoc w Szpitalu Uniwersyteckim Hospiten Sur na Teneryfie, gdzie spędzał wakacje wraz z żoną, królową Sonją.

Jak poinformował pałac, para będzie kontynuowała prywatny pobyt na hiszpańskiej wyspie po wypisie ze szpitala. Decyzja w sprawie powrotu do Norwegii nie została jeszcze podjęta.

Król w szpitalu. Lekarz zabrał głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Król w szpitalu. Lekarz zabrał głos

Po tym, gdy król trafił do szpitala, na wyspę udał się osobisty lekarz Haralda, Bjorn Bendz. Dwór przekazał, że lekarz pozostanie na Teneryfie jeszcze przez kilka dni, aby monitorować sytuację.

Kolejna wizyta norweskiego monarchy w szpitalu

Harald V jest najstarszym żyjącym europejskim monarchą. Norweską koronę nosi od 1991 roku. W ostatnich latach kilkukrotnie trafiał do szpitala z powodu infekcji górnych dróg oddechowych.

Na początku marca 2024 roku monarcha był hospitalizowany w Malezji, gdzie w szpitalu wszczepiono mu tymczasowy rozrusznik serca. W 2022 roku trafił do szpitala Rikshospitalet w związku z infekcją.

Harald V jest najstarszym żyjącym europejskim monarchą
Harald V jest najstarszym żyjącym europejskim monarchą
Źródło: Reuters

Kilka lat wcześniej, w 2020 roku w szpitalu Rikshospitalet w Oslo, Harald V przeszedł operację wymiany zastawki serca, którą wszczepiono mu w 2005 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa/akr

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Alberto Valdes

Udostępnij:
Tagi:
NorwegiaMonarchowieSzpitalTeneryfaHiszpania
Czytaj także:
telefon, bankomat, smartfon
Awaria w największym banku w Polsce
BIZNES
Doprowadzenie prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka do Prokuratury Krajowej w Katowicach
Prezydent Częstochowy z zarzutami. Jest wniosek o areszt
Częstochowa
imageTitle
Polscy sportowcy nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia paraigrzysk
EUROSPORT
Policjantka (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzut dla policjanta, który miał wykorzystać seksualnie koleżankę z pracy
Wrocław
imageTitle
Kapitan reprezentacji odpowiada Trumpowi. "Niesmaczny żart"
EUROSPORT
Pogodnie, wczesna wiosna, słonecznie, Kraków, park
W weekend czeka nas dzień z afrykańskim powietrzem
METEO
shutterstock_2298833035
200 tysięcy złotych zamiast 800 plus. Czy to ma sens?
Alicja Skiba
Myśliwiec F-35 Lightning II
"Zdradził kraj". Amerykański pilot z zarzutami
Świat
Lotniskowiec Charles de Gaulle podczas wizyty w Szwecji
Rosyjski dron miał zbliżyć się do francuskiego lotniskowca
Świat
Zaginiony mężczyzna
Wyjechał rowerem do sklepu i zaginął. Setki policjantów szukają mężczyzny
Szczecin
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Nowe funkcje Claude wchodzą do biur. Inwestorzy zaniepokojeni
BIZNES
Paweł Gruza
Media: prokuratura bada, czy doradca prezydenta wykorzystał poufne informacje
BIZNES
Składowisko nielegalnych opadów w Giebni k. Pakości
Kolejne uderzenie w mafię śmieciową. Wśród zatrzymanych były burmistrz
Kujawsko-Pomorskie
Sebastianowi M. grozi do ośmiu lat więzienia
Emocje świadków, kamienna twarz Sebastiana M. i tajemniczy SMS
Łódź
Świdnik. Autobus z pasażerami wjechał na zamykający się przejazd kolejowy
Autobus z pasażerami wjechał na przejazd. Po chwili przejechał pociąg. Nagranie
Lublin
Łuski 7,62x51 do amunicji w standardzie NATO w siedzibie zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej
Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"
BIZNES
Donald Trump, Robert De Niro
To ma "doprowadzać go do szału". Trump zaatakował De Niro
Świat
Grecki region Ewros został zalany
Ostatnie przygotowania przed "krytycznymi" godzinami
METEO
imageTitle
"Dalej chcę wygrywać. To mnie napędza"
EUROSPORT
Trichoskopia shutterstock_2590445141
Kosmyk, który zdradza poważną chorobę. Naukowcy odkrywają nową metodę diagnostyczną
Zdrowie
Kamienice przy ul. Józefa na Kazimierzu
"Niestandardowe działanie" w obronie kamienic na Kazimierzu
Kraków
shutterstock_2445080647
Nierówne egzaminy na prawo jazdy. Instruktor alarmuje
Joanna Rubin-Sobolewska
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny na działkach. 39-latka z zarzutem
WARSZAWA
Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Kolejne nazwisko ze świata finansów w aktach Epsteina
BIZNES
Roztopy
To zagrożenie powróci. Są ostrzeżenia
METEO
shutterstock_2415157201
Dzieci niosą ciężar emocji. Pokazano, jak trauma zmienia organizm i wpływa na wagę
Zdrowie
Zatrzymanie podejrzewanego o zabójstwo nastolatka
Dwie osoby zamordowane siekierą, policja zatrzymała nastolatka
Opole
Wypadek w miejscowości Środoń
Wypadł z drogi, dachował. Miał dwa i pół promila
WARSZAWA
Ile kosztuje wyżywienie cudzoziemca, a ile w szpitalu?
Ile kosztuje wyżywienie cudzoziemca, a ile w szpitalu? Jest spór, są manipulacje
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
"Jesteśmy w zapaści, w dziurze"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica