Karol III w Kenii: nie ma usprawiedliwienia dla aktów przemocy popełnionych przez Brytyjczyków

Karol III wraz z królową Kamilą składają wizytę w Kenii. Brytyjski monarcha przyznał we wtorek, że "nie ma usprawiedliwienia" dla "odrażających i nieuzasadnionych aktów przemocy" popełnionych w przeszłości przez Brytyjczyków wobec Kenijczyków. Dodał, że przeszłe krzywdy podczas rządów kolonialnych są przyczyną "największego smutku i najgłębszego żalu".

Karol III wraz z królową Kamilą rozpoczęli we wtorek czterodniową wizytę w Kenii. Jest ona trzecim krajem odwiedzanym przez monarchę, od czasu objęcia tronu we wrześniu zeszłego roku. Przed rozpoczęciem wizyty pojawiły się wezwania skierowane w jego stronę, by w imieniu Wielkiej Brytanii przeprosił za zbrodnie popełnione przez Brytyjczyków w czasach kolonialnych, w tym w szczególności podczas tłumienia powstania Mau Mau w latach 50. XX wieku.