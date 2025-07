"Krokodyl" wywołał popłoch w miasteczku. Służby postawione na nogi

Krokodyl amerykański (wideo archiwalne) Źródło: Shutterstock/Adobe Stock

Informacją o krokodylu, rzekomo grającym w nadmorskim miasteczku, Włosi żyli przez kilka dni. W sieci krążyło zdjęcie gada. Niepokój w podrzymskiej miejscowości Ladispoli był tak duży, że miejscowe władze podjęły decyzję o wszczęciu poszukiwań, także przy wykorzystaniu dronów. W zakrojonej na szeroką skalę operacji uczestniczyli karabinierzy, strażnicy miejscy, wolontariusze Obrony Cywilnej.

Media relacjonowały, że wybuchła panika. Ludzie obawiali się, że krokodyl może podejść do ich domów.

Le segnalazioni a #Ladispoli: c'è un #coccodrillo in città

Scherzo, #fake, o verità, la notizia ha generato #psicosi e assembramenti di cittadini che cercano il #rettile https://t.co/IwO8dTa08W — RaiNews (@RaiNews) July 27, 2025 Rozwiń

"Nie ma żadnego groźnego gada w rzece"

- Po niezbędnych czynnościach możemy wreszcie potwierdzić, że nie ma żadnego groźnego gada w rzece Sanguinara. Choć od początku wydawało się, że jest to nieprawdopodobne, kompetentne służby przeprowadziły wszystkie konieczne kontrole, by wykluczyć potencjalne zagrożenie dla mieszkańców - oświadczył burmistrz Ladispoli, Alessandro Grando.

Poinformował, że podczas kontroli jedna z mieszkanek miejscowości wyjaśniła, że w parku zostawiła zabawkę swojego dziecka. Ktoś następnie umieścił plastikowego krokodyla w rzece, a jego zdjęcie krążące w sieci wywołało panikę.

Szukają żartownisia

Burmistrz zapowiedział wszczęcie postępowania przeciwko niezidentyfikowanemu dotąd sprawcy, w związku z wywołaniem nieuzasadnionego alarmu. - My zawsze zostawiamy w tym samym miejscu zabawki, którymi nie bawią się już nasze dzieci po to, by mogły bawić się nimi inne - powiedziała właścicielka krokodyla. - Ten krokodyl ma otwartą paszczę. Jest pomazany flamastrami, którymi mój syn go pokolorował - opisywała kobieta. Po czym dodała z ironią: - Był tam też wielki dinozaur.