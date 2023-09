Prezydent Kosowa oskarża Serbię. "Próbują zastosować model krymski, ale absolutnie do tego nie dopuścimy"

Prezydent Kosowa Vjosa Osmani oskarżyła Serbię i jej prezydenta Aleksandara Vucicia o to, że stoją za strzelaniną pomiędzy uzbrojonymi mężczyznami a kosowską policją, do której doszło w weekend na północy kraju. - Kosowo będzie bronić swojej wolności, swojej niepodległości i suwerenności za wszelką cenę - zapowiedziała Osmani.

Osmani: Kosowo będzie bronić swojej wolności

- To, co powiedziałabym prezydentowi Vuciciowi, to aby przestać zadzierać z Kosowem. Kosowo będzie bronić swojej wolności, swojej niepodległości i suwerenności za wszelką cenę - powiedziała Osmani. - Próbują zastosować model krymski w Republice Kosowa, ale absolutnie do tego nie dopuścimy. Będziemy bronić każdego centymetra terytorium Kosowa - dodała. Rosja zajęła i zaanektowała ukraiński Krym w 2014 roku.