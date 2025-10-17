Kościół Norwegii przeprasza społeczność LGBT za dyskryminację

Oslo na nagraniach archiwalnych Źródło: Archiwum Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Biskup Olav Fykse Tveit wygłosił przeprosiny przed London Pub w Oslo, barze będącym miejscem zgromadzeń homoseksualistów, gdzie w czerwcu 2022 roku doszło do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby podczas obchodów Parady Równości.

Przemawiając w imieniu Konferencji Biskupów Norwegii, Tveit powiedział, że świat jest lepszym miejscem, gdy ludzie mogą swobodnie kochać, kogo chcą. - Kościół w Norwegii zasmucił, wyrządził wielką krzywdę i cierpienie. To nie powinno się wydarzyć i dlatego dziś przepraszam - powiedział.

Biskup Olav Fykse Tveit wygłosił przeprosiny Źródło: JAVAD PARSA/PAP/EPA

Przeprosiny następują po tym, jak biskupi Kościoła w 2022 roku przyznali, że instytucja ta wyrządziła cierpienie osobom LGBT. W latach 50. XX wieku Konferencja Episkopatu Norwegii określiła osoby homoseksualne jako "społeczne zagrożenie o globalnym zasięgu".

W czwartek wieczorem, po przeprosinach w katedrze w Oslo, zaplanowano nabożeństwo.

Kościoły otwierają się na społeczności LGBT

Obecnie pary jednopłciowe mogą zawierać związki małżeńskie podczas ceremonii organizowanych przez Kościół Norwegii, kościół ewangelicko-luterański i Kościół Anglii.

Kościół Anglii, do którego przynależy 85 milionów członków na całym świecie, przeprosił w styczniu 2023 roku za "haniebne" traktowanie społeczności LGBT, podtrzymując jednocześnie odmowę udzielania ślubów osobom tej samej płci w kościołach.

W tym tygodniu biskupi Kościoła wstrzymali plany próbnego wprowadzenia oddzielnych błogosławieństw dla par tej samej płci, choć mogą one odbywać się w ramach rutynowych nabożeństw.

OGLĄDAJ: TVN24 HD