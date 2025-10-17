Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kościół Norwegii przeprasza społeczność LGBT za dyskryminację

Biskup Olav Fykse Tveit wygłosił przeprosiny
Oslo na nagraniach archiwalnych
Źródło: Archiwum Reuters
Kościół Norwegii przeprosił w czwartek krajową społeczność LGBT za stosowanie przez dekady dyskryminacji, przyznając, że instytucja ta wyrządziła krzywdę osobom homoseksualnym i dziękując tym, którzy walczyli o zmiany.

Biskup Olav Fykse Tveit wygłosił przeprosiny przed London Pub w Oslo, barze będącym miejscem zgromadzeń homoseksualistów, gdzie w czerwcu 2022 roku doszło do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby podczas obchodów Parady Równości.

Przemawiając w imieniu Konferencji Biskupów Norwegii, Tveit powiedział, że świat jest lepszym miejscem, gdy ludzie mogą swobodnie kochać, kogo chcą. - Kościół w Norwegii zasmucił, wyrządził wielką krzywdę i cierpienie. To nie powinno się wydarzyć i dlatego dziś przepraszam - powiedział.

Biskup Olav Fykse Tveit wygłosił przeprosiny
Biskup Olav Fykse Tveit wygłosił przeprosiny
Źródło: JAVAD PARSA/PAP/EPA

Przeprosiny następują po tym, jak biskupi Kościoła w 2022 roku przyznali, że instytucja ta wyrządziła cierpienie osobom LGBT. W latach 50. XX wieku Konferencja Episkopatu Norwegii określiła osoby homoseksualne jako "społeczne zagrożenie o globalnym zasięgu".

W czwartek wieczorem, po przeprosinach w katedrze w Oslo, zaplanowano nabożeństwo.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polska z najgorszym wynikiem w całej Unii Europejskiej

Polska

Kościoły otwierają się na społeczności LGBT

Obecnie pary jednopłciowe mogą zawierać związki małżeńskie podczas ceremonii organizowanych przez Kościół Norwegii, kościół ewangelicko-luterański i Kościół Anglii.

Kościół Anglii, do którego przynależy 85 milionów członków na całym świecie, przeprosił w styczniu 2023 roku za "haniebne" traktowanie społeczności LGBT, podtrzymując jednocześnie odmowę udzielania ślubów osobom tej samej płci w kościołach.

W tym tygodniu biskupi Kościoła wstrzymali plany próbnego wprowadzenia oddzielnych błogosławieństw dla par tej samej płci, choć mogą one odbywać się w ramach rutynowych nabożeństw.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/tr

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: JAVAD PARSA/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
NorwegiaLGBT
Czytaj także:
17 0730 1na1 gosc-0004
Sprawa Collegium Humanum. "Przygotowywany jest akt oskarżenia dotyczący 29 osób"
Polska
GettyImages-106698166
Nie żyje gitarzysta i założyciel Kiss. Ace Frehley miał 74 lata
Martyna Nowosielska-Krassowska
Sędzia Piotr Hofmański laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende
Sędzia Hofmański laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende
Polska
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą. Cztery osoby ranne, w tym dziecko
WARSZAWA
Protestujący starli się z funkcjonariuszami policji w trakcie demonstracji w Limie w Peru
Co się dzieje w Peru? Chcą wprowadzić stan wyjątkowy
Świat
Po burzy gradowej w Boliwii
Ulice jak strumienie, biało na chodnikach. "Nigdy nie padało tak intensywnie"
METEO
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
Jednym z objawów dysautonomii są zawroty głowy i kołatanie serca w pozycji stojącej
Duszności, zasłabnięcia i palpitacje, a kardiolodzy rozkładają ręce. Czym jest zespół POTS?
Zuzanna Kuffel
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Krok w kierunku bezpieczeństwa i godności. Apeluję do prezydenta, by podpisał"
Polska
Nauczyciele szkolą się z jazdy na hulajnogach elektrycznych
Uczą nauczycieli, jak jeździć na hulajnodze elektrycznej
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
"Bułka w piekarniku". Wspaniałe wieści od polskiej medalistki olimpijskiej
EUROSPORT
imageTitle
Po tych słowach lekarza skończył karierę. Problemy zaczęły się w Polsce
EUROSPORT
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Trump gra Tomahawkami dla Ukrainy. "Potrzebujemy ich"
Świat
Hamas przejmuje kontrolę nad Strefą Gazy
Trump grozi Hamasowi. "Nie będziemy mieć innego wyjścia"
Świat
John Bolton
Były człowiek Trumpa oskarżony
Świat
Wołodymyr Zełenski
Zełenski już w Waszyngtonie. "Moskwa się spieszy"
Świat
Hamas wzywany do zaprzestania przemocy
Egzekucje w Gazie, spotkanie Trump - Putin, Polak w finale Konkursu Chopinowskiego
WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno
Pochmurny piątek z przejaśnieniami, ale i opadami
METEO
Piotr Alexewicz w trakcie trzeciego etapu Konkursu Chopinowskiego
Polak w gronie finalistów XIX Konkursu Chopinowskiego
Kultura i styl
imageTitle
Pech trzyma się Sochana
EUROSPORT
Donald Trump
Trump o relacji z Putinem. "Kto by pomyślał..."
Świat
imageTitle
Alcaraz i Sinner znowu zmierzą się w finale. Stawką najwyższa nagroda w historii tenisa
EUROSPORT
Trump i Putin na Alasce
Tym razem Budapeszt. Orban o "wspaniałej wiadomości", Kreml o "przygotowaniach"
Świat
imageTitle
Włosi szykują się na powrót Nicoli Zalewskiego
EUROSPORT
Dinozaur
Odkryto jeden z najstarszych gatunków dinozaurów
METEO
Hulajnoga na szczycie kładki technologicznej nad Wisłą
Niecodzienny widok w Krakowie. "Dyżurny od razu wysłał patrol"
Kraków
Nagrody Lewiatana
Nagrody Lewiatana rozdane
BIZNES
Jarosław Kaczyński w siedzibie PiS
O "niełapaniu się na takie sztuczki" Kaczyńskiego w "Kropce nad i"
Polska
imageTitle
Opisali próbę odzyskania ciała słynnej zawodniczki. "Przeszukaliśmy wszystkie szczeliny"
EUROSPORT
MJN twierdzi, że KO złamało umowę koalicyjną
Koniec koalicji na Ochocie. Poszło o halę na Skrze
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica