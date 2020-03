"Wuhan shake", czyli jak się witać w czasach koronawirusa

Chińczycy znaleźli bezpieczny sposób na witanie się w dobie epidemii koronawirusa. Tak zwany "Wuhan shake" robi furorę nawet wśród polityków. "To niesamowite, jak ludzie potrafią przystosować się i zachować poczucie humoru nawet w stresujących okolicznościach" - napisała w mediach społecznościowych jedna z internautek.

Koronawirus, który po raz pierwszy pojawił się w grudniu w chińskim mieście Wuhan, spowodował dotychczas śmierć ponad 3 tysięcy osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie to około 90 tysięcy.

Ponieważ wirusem łatwo zarazić się przez dotyk, eksperci zachęcają do zmiany codziennych nawyków, w tym sposobu witania się.

Do akcji uświadamiającej włączają się politycy. We Francji minister zdrowia Olivier Veran odradził witanie się przez uścisk dłoni oraz popularne wśród Francuzów pocałunki w policzek. Podobne apele ogłaszane są we Włoszech. W kraju, gdzie przypadków koronawirusa, także śmiertelnych, jest najwięcej w Europie, rytuał powitalnych pocałunków zakorzeniony jest w narodowej kulturze.