Co się dzieje, gdy dominować zaczyna Delta, ale ludzie się szczepią? Wielka Brytania może mieć już odpowiedź

Wielka Brytania notuje lawinowy skok zakażeń w stosunku tygodniowym. W sobotę potwierdzono tam o 4448 przypadków więcej niż tydzień temu i 14 471 przypadków więcej niż miesiąc temu. W kraju dominującym wariantem SARS-CoV-2 jest Delta. - Jedną rzeczą, którą na pewno wiemy jest to, że szczepionki robią prawdziwą różnicę - tłumaczy wiceminister zdrowia Nadhim Zahawi. "Wydaje się, że szybki program szczepień przerwał w dużej mierze związek między zakażeniami i zgonami" - zwraca uwagę Reuters. W pełni zaszczepionych jest ponad 60 procent dorosłych mieszkańców Wysp, a pierwszą dawkę przyjęło już ponad 80 procent.

W Wielkiej Brytanii niemal wszystkie wykryte przypadki koronawirusa to zakażenia wariantem Delta, który po raz pierwszy zidentyfikowano w Indiach. Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzegało niedawno, że do końca sierpnia wariant ten będzie stanowić 90 procent wszystkich nowych zakażeń w Unii Europejskiej.