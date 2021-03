WHO przedstawi raport misji w Wuhanie. Media o najbardziej prawdopodobnej tezie wybuchu pandemii

Światowa Organizacja Zdrowia opublikuje we wtorek raport międzynarodowej misji ekspertów, która w chińskim Wuhanie badała przyczyny wybuchu pandemii COVID-19. Zagraniczne agencje prasowe, które dotarły do treści dokumentu, utrzymują, że jako najbardziej prawdopodobną tezę wskazano przeniesienie koronawirusa na człowieka z naturalnego rezerwuaru przez pośrednika zwierzęcego.

Zespół międzynarodowych ekspertów WHO przybył do Chin w połowie stycznia. Po przejściu obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny rozpoczął prace w terenie, wizyty w instytucjach i spotkania z naukowcami chińskimi. W czasie pobytu w Wuhanie, gdzie zdiagnozowano pierwsze infekcje nowym wirusem, eksperci odwiedzili m.in. szpitale, laboratoria centrów kontroli chorób, targ Huanan i oraz Instytut Wirusologii.

Raport misji, który zostanie opublikowany we wtorek, został w niedziele przekazany państwom członkowskim Światowej Organizacji Zdrowia. Eksperci tych państwa mają do wtorku przeanalizować dokument. Po opublikowaniu raportu w Genewie, w siedzibie WHO o godzinie 16 zacznie się konferencja prasowa, dostępna wirtualnie dla dziennikarzy na całym świecie.

Wyciek wirusa z laboratorium "bardzo nieprawdopodobny"

W poniedziałek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że rozważane są wszystkie hipotezy dotyczące pochodzenia koronawirusa i każda z nich wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań. Jest "bardzo nieprawdopodobne", by koronawirus uciekł z laboratorium w Wuhanie - ocenił Tedros. AFP przypomina, że były prezydent USA Donald Trump głosił publicznie, że takie mogło być pochodzenie koronawirusa, którego nazywał "chińskim wirusem".

Najbardziej prawdopodobna teza

Presja na badaczach WHO

Początkowo WHO zapowiadała podsumowanie najważniejszych ustaleń jeszcze w lutym, a później – publikację pełnego raportu w połowie marca. W ubiegłym tygodniu urzędnik WHO ocenił, że raport będzie gotowy "w ciągu kilku dni". Pojawiły się spekulacje, że chińskie władze starają się wpływać na treść raportu, by nie znalazły się w nim sugestie dotyczące odpowiedzialność tego kraju za wybuch pandemii – napisała Associated Press.