W tym szpitalu nikt nie zakaził się koronawirusem. Lekarze pokazują, jak skutecznie się chronić

Do szpitala trafiają wyłącznie pacjenci, u których zdiagnozowano chorobę COVID-19 wywołaną nowym koronawirusem. Są ich dziesiątki. Ale jak dotąd żaden z pracowników nie zakaził się. Tutejsi medycy udowadniają, że to możliwe - trzeba mieć jednak odpowiednie narzędzia, by toczyć tę walkę i przestrzegać protokołów bezpieczeństwa.

"Na północy Włoch wielu lekarzy zachorowało. W tym szpitalu nic takiego się nie wydarzyło"

- Liczby zakażonych wciąż rosną, nie ma co do tego wątpliwości. Trafiają tu coraz młodsi ludzie. Tutaj lekarze mówią, że nie ma znaczenia, ile masz lat. Każdy może zachorować - mówi reporter telewizji Sky News Stuart Ramsay.

Sprawna organizacja pracy ułatwia leczenie pacjentów. - To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić w takich szpitalach - podkreśla doktor Roberto Parrella, dyrektor oddziału pulmonologii w szpitalu Cotugno w Neapolu. - Doktor (Giuseppe) Fiorentino organizuje dwa oddziały. To ważne, by korytarz był przedzielony. Trzeba też szkolić pracowników jak ściągać i zakładać odzież ochronną. To bardzo ważne - podkreśla.