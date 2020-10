"Raptowne pogorszenie się" sytuacji epidemicznej we Włoszech

O unikanie kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny i pozostanie w domu zaapelowało do Włochów ministerstwo zdrowia i krajowy Instytut Służby Zdrowia. Doszło do "raptownego pogorszenia się" sytuacji epidemicznej - podkreślono w raporcie. W piątek zanotowano we Włoszech kolejną najwyższą dobową liczbę zakażeń, ponad 31 tysięcy. Zmarło 199 osób.