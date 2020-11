"Nowi głodni" w Wielkiej Brytanii. "Grupa, która wcześniej nie martwiła się, czy będzie miała jedzenie na stole"

Brytyjskie organizacje charytatywne wskazują na pojawienie się w tym kraju "nowych głodnych", czyli rosnącej grupy osób, które do niedawna miały dość wysokie dochody, ale wskutek pandemii COVID-19 muszą korzystać z banków żywności i pobierać zasiłki socjalne. Sprawę opisał dziennik "The Guardian".

- Widzimy teraz w bankach żywności rodziny, które przed pandemią były w stanie płacić rachunki i nadal żyć na tyle wygodne, by mieć jedzenie na stole. To pierwsza taka sytuacja od wielu lat - powiedział Andrew Forsey, dyrektor Feeding Britain.

"Grupa, która wcześniej nie martwiła się tym, czy będzie miała jedzenie na stole"

Badania przed pandemią wykazywały, że zdecydowana większość ludzi, którzy korzystali z banków żywności, były to osoby bez środków do życia. W ostatnich miesiącach jednak, jak napisał "The Guardian", poszerza się przekrój demograficzny użytkowników. Jest to postrzegane jako wskaźnik tego, jak bardzo pandemia przesunęła kryzys związany z kosztami utrzymania na osoby mające stabilne i relatywnie stabilne dochody.