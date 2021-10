W Nowym Jorku może zabraknąć strażaków. Bo nie chcą się szczepić

Od poniedziałku w Nowym Jorku ma wejść w życie zarządzenie o obowiązkowych szczepieniach pracowników służb miejskich. Ci, którzy się nie podporządkują zostaną skierowani na bezpłatny urlop. Strażacy ostrzegają, że grozi to brakiem ludzi do gaszenia pożarów.

W Nowym Jorku może zabraknąć strażaków

Burmistrz Bill de Blasio zapewnia o przygotowaniu awaryjnych planów

Komisarz FDNY Daniel A. Nigro nie przyjmuje tego rodzaju argumentów. - Nadmierne zwolnienia lekarskie grupy naszych strażaków, rozzłoszczonych obowiązkiem szczepień, są nie do przyjęcia. Jest to sprzeczne z ich przysięgą służby i może zagrażać życiu nowojorczyków. Pomimo to, Departament będzie wciąż odpowiadał na wszystkie wezwania o pomoc – twierdził.

Burmistrz Bill de Blasio zapewniał o przygotowaniu awaryjnych planów. - Ponieważ w straży pożarnej dochodziło już do takich sytuacji, w tym ostatniej wiosny (…) musieli podjąć awaryjne kroki. Zrobili to bardzo skutecznie – zauważył burmistrz.

Protesty przeciwko obowiązkowi szczepień w Nowym Jorku

Strażacy, policjanci i inni pracownicy miejscy, uczestniczyli w niedawnej demonstracji przeciwko obowiązkowi szczepień. Wzięło w niej udział ok. pięć tys. ludzi. Aresztowano co najmniej 20 osób. Telewizja ABC zwraca uwagę, że podczas gdy niektórzy policjanci i strażacy nie ufają szczepionkom, większość odmawia przyjęcia zastrzyku dla zasady. - Jestem Amerykaninem, a to oznacza wolność wyboru. Każdy powinien mieć wolność wyboru. Ja ją miałem. Sam się zaszczepiłem, ale jestem przeciwny zmuszaniu kogokolwiek do tego – tłumaczył jeden ze strażaków.