Seria włamań do opustoszałego europarlamentu. "Otwarte biura, sprzęt pozostawiony bez opieki"

Według Politico, co najmniej 50 eurodeputowanym skradziono komputery, tablety oraz inne cenne przedmioty, które znajdowały się w ich biurach w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W trakcie blokady wprowadzonej w związku z pandemią COVID-19, wielu z nich wróciło do swoich ojczyzn, skąd pracowali zdalnie.

"Ogromny skandal"

- To jest ogromny skandal i nie mam pojęcia, dlaczego wszyscy nabrali wody w usta - powiedział niemiecki europoseł Nico Semsrott, który stracił dwa laptopy. Jak wyznał, jest rozczarowany brakiem odpowiedzi ze strony Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony (DG SAFE) Parlamentu Europejskiego. - Jesteśmy całkiem pewni, że (włamywacze - red.) przeszukali wszystkie nasze rzeczy, gdyż był tam spory bałagan - relacjonował Semsrott. Według niego ofiarą złodziei mogło paść "od 40 do 100 europosłów".

"Śledztwo jest w toku"

"Administracja PE robi co w jej mocy w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy pracownikom oraz posłom, jednocześnie zapewniając wysoki poziom transparentności i dostępności do tej instytucji dla każdego obywatela UE" - zapewniono.

Parlament Europejski opustoszały z powodu pandemii

Jak przypomina Politico, w marcu, w związku z pandemią COVID-19, przewodniczący europarlamentu David Sassoli wprowadził surowe ograniczenia w dostępie do budynku dla osób z zewnątrz oraz zalecił europosłom i innym pracownikom PE, by pracowali z domów. Miało to zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jak informuje portal, do maja parlament pozostawał w większości pusty.