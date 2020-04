"Dzieci dobrze sobie radzą podczas tej katastrofy". Prezydent Trump zachęca stany do otwierania szkół

- Niektórzy z was mogliby zacząć myśleć o otwarciu szkół, bo wielu ludzi chce otwarcia szkół. To nie jest wielki problem, małe dzieci dobrze sobie radzą podczas tej katastrofy - powiedział Donald Trump podczas poniedziałkowej telekonferencji z gubernatorami stanów. - Powinniście to poważnie rozważyć i może zacząć już działać - dodał. Jak przyznał, wiele stanów nie jest jeszcze gotowych na zniesienie restrykcji. Stwierdził jednak, że skoro dzieci rzadko chorują na COVID-19 i zazwyczaj dobrze znoszą infekcję koronawirusową, to stany mogą otworzyć szkoły, nawet jeśli nie są gotowe na otwarcie gospodarki.