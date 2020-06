Półtora tysiąca zakażonych w zakładzie mięsnym. W całym powiecie wracają obostrzenia

Do niedzieli testami na obecność wirusa objęto wszystkich 6139 pracowników największych w Niemczech zakładów mięsnych. Jak podał CNN, do wtorku dały one 1553 wyniki pozytywne. Początkowo władze obawiały się, że sytuacja może być jeszcze gorsza, ponieważ do czwartku koronawirusa wykryto aż u 730 spośród 1106 przebadanych pracowników.