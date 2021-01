Niemcy zamykają się na kolejne tygodnie

Niemcy przedłużają lockdown do 14 lutego – ogłosiła we wtorek wieczorem Angela Merkel. Więcej osób powinno pracować w domu, aby pomóc w dalszym ograniczaniu kontaktów, które mogą służyć rozprzestrzenianiu się koronawirusa – powiedziała kanclerz Niemiec.

