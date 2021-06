"Gdyby nie te protesty, dałoby się uniknąć ponad dziesięciu tysięcy zgonów w ciągu ostatnich tygodni"

Również w dwóch największych po stolicy miastach Kolumbii – Medellin i Cali - zaczęło brakować wolnych respiratorów, choć liczbę stanowisk intensywnej terapii w szpitalach zwiększono od początku pandemii z nieco ponad pięciu tysięcy do trzynastu tysięcy.

"Gdyby nie te protesty, dałoby się uniknąć ponad 10 tysięcy zgonów"

Krajem wstrząsały przez minione siedem tygodni wielotysięczne protesty uliczne przeciwko drożyźnie bezwzględnie tłumione przez zmilitaryzowaną policję. Zmusiły one rząd prezydenta Ivana Duque, który objął władzę w sierpniu 2018 roku, do wycofania się z ogłoszonych wcześniej podwyżek podatków od podstawowych artykułów konsumpcyjnych.

Komitet oskarża rząd o "niewłaściwe kierowanie walką z pandemią"

Związki zawodowe, organizator protestów , zdecydowały w tych dniach o zawieszeniu masowych demonstracji ze względu na szybki wzrost zakażeń koronawirusem. "Wobec bezowocności dotychczasowych rozmów z rządem" Kolumbijski Krajowy Komitet Strajkowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych, zawiesił do 20 lipca posiedzenia parlamentu, na którym przedstawi swe projekty legislacyjne, spotkania z przedstawicielami rządu.

Odbywały się one co środę przy "wspólnym stole negocjacji". Komitet oskarża rząd o "niewłaściwe kierowanie walką z pandemią" (między innymi o "przedwczesne otwarcie gospodarki" w kwietniu tego roku), co w znacznej mierze miało stać się przyczyną tego, że Kolumbia znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów świata najmocniej doświadczonych przez koronawirusa.