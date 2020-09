"Niepokojący wzrost liczby infekcji" w Hiszpanii, pomysł skrócenia kwarantanny we Francji

We Francji odnotowano drugi co do wielkości dobowy przyrost zakażeń koronawirusem. Mimo to tamtejsza Rada Naukowa sugeruje, żeby skrócić czas obowiązkowej kwarantanny do siedmiu dni. Blisko 9 tysięcy nowych zakażeń wykryto w Hiszpanii. W Portugalii służby medyczne potwierdziły w tym czasie 646 nowych infekcji - to najwyższy dobowy bilans od kwietnia.