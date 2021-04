"Kamień milowy" Węgier, wielka zmiana w Hiszpanii, Czesi zaczną się otwierać

Premier Węgier Viktor Orban poinformował, że w kraju zaszczepiono już dwa i pół miliona osób, w związku z czym opublikowano dekret o łagodzeniu restrykcji przeciwepidemicznych. Hiszpańskie i czeskie władze nie przedłużą stanu zagrożenia epidemicznego. Łagodzenie obostrzeń zapowiada się również w Holandii. We Włoszech ponad 80 procent pracowników szkół zostało zaszczepionych. Z kolei we Francji utrzymuje się trudna sytuacja epidemiczna.

- Osiągnęliśmy dziś ważny kamień milowy. Zaszczepionych zostało dwa i pół miliona naszych rodaków. Dlatego od jutra można otworzyć sklepy i punkty usługowe – oświadczył Viktor Orban. Premier Węgier dodał, że szczepienia będą kontynuowane w podobnym tempie co do tej pory. Podziękował lekarzom i pielęgniarkom za pracę i poprosił wszystkich o rejestrowanie się na szczepienia. Oświadczył też, że Węgry mogą być i będą pierwszym europejskim krajem, gdzie szczepionek starczy dla wszystkich.

Restrykcje przeciwepidemiczne na Węgrzech zaczną być łagodzone w środę – potwierdził minister spraw wewnętrznych Węgier Sandor Pinter w wydanym we wtorek dekrecie, który został już opublikowany w Monitorze Węgierskim.

O stopniowym znoszeniu ograniczeń po zaszczepieniu co najmniej jedną dawką 2,5 mln osób zdecydowano w dekrecie, który rząd przyjął w marcu. Przewiduje on, że w pierwszym etapie skrócona zostanie godzina policyjna, która zamiast o godzinie 20 będzie się zaczynać o 22. Do godziny 21.30 wydłużone zostaną też godziny pracy sklepów, które obecnie muszą być zamykane o 19. Ponadto zostanie wprowadzona zasada, że w sklepie na 10 metrach kwadratowych może przebywać jeden klient. Będzie można także otworzyć punkty usługowe.

Koronawirus na Węgrzech Attila Balazs/PAP/EPA

Hiszpańskie władze nie przedłużą stanu zagrożenia epidemicznego

Władze Hiszpanii nie przedłużą obowiązującego od końca października ubiegłego roku stanu zagrożenia epidemicznego, na podstawie którego w całym kraju obowiązują restrykcje sanitarne - ogłosił we wtorek premier Pedro Sanchez. Szef rządu przypomniał, że przepisy dotyczące stanu zagrożenia przewidują, że potrwa on najdłużej do 9 maja.

Podczas konferencji prasowej w Madrycie Sanchez powiedział, że decyzja o zniesieniu stanu zagrożenia ma związek ze spodziewanym cofaniem się pandemii COVID-19 dzięki kampanii szczepień.

Sanchez przypomniał, że na podstawie zatwierdzonego w październiku 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego wspólnoty autonomiczne Hiszpanii mogą utrzymywać godzinę policyjną, a także obostrzenia dotyczące korzystania przez obywateli z przestrzeni publicznej. Umożliwiają też, jak dodał, ogłaszanie przez regiony kordonów sanitarnych w gminach o wysokiej liczbie infekcji.

Szczepienia w Madrycie Reuters

Szef rządu odnotował, że przepisy te są jednak mniej restrykcyjne niż pierwszy stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązywał w Hiszpanii pomiędzy marcem a czerwcem 2020 roku. Wówczas obywatele mieli zakaz opuszczania domów bez ważnego powodu, np. konieczności wyjścia do pracy.

Premier centrolewicowego rządu zapowiedział, że w kwietniu zwiększy się rytm szczepień w całym kraju wraz ze wzrostem dostaw szczepionek. Dodał, że co tydzień miejscowe służby medyczne mają odbierać milion dawek. W ocenie Sancheza do września do Hiszpanii dotrze łącznie 87 milionów dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi, a już w sierpniu miałoby, zdaniem premiera, nastąpić zaszczepienie 70 procent obywateli tego kraju.

Czeski rząd nie wystąpi o przedłużenie stanu wyjątkowego

Czeski rząd zdecydował we wtorek, że nie będzie wnioskować do parlamentu o przedłużenie kończącego się 11 kwietnia stanu wyjątkowego. Dzień później otworzą się między innymi sklepy z odzieżą i obuwiem dla dzieci, targowiska i przedszkola. Zakończenie stanu wyjątkowego oznacza automatyczny koniec godziny policyjnej i zakazu przemieszczania się między powiatami, który wprowadzono od 1 marca. Zmieni się także liczba osób, które mogą się spotykać: będzie to 10 osób w pomieszczeniu i 20 na otwartej przestrzeni.

Stan wyjątkowy wprowadzony został w Czechach 5 października 2020 roku - w ubiegłym roku obowiązywał też od 12 marca do 17 maja. Rząd zdecydował o otwarciu od 12 kwietnia sklepów z ubraniami i butami dziecięcymi. Funkcjonować też mają sklepy papiernicze. Te decyzje związane są z planowanym na ten sam dzień powrotem dzieci z najmłodszych klas do szkół, ale w systemie rotacyjnym. Połowa klas przez tydzień będzie miała naukę stacjonarną, a po tygodniu zdalną. Pozostali uczniowie będą kontynuować naukę zdalną. Ponownie otwarte zostaną przedszkola.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zdecydował również o otwarciu 12 kwietnia pralni, zakładów ślusarskich oraz targowisk, na których sprzedawane są warzywa, owoce i wędliny. Mają zostać otwarte ogrody zoologiczne i botaniczne, ale jedynie w częściach, które znajdują się na otwartej przestrzeni.

Koronawirus w Czechach Reuters

Holandia zapowiada łagodzenie restrykcji

Rząd Holandii zapowiedział, że w tym miesiącu zacznie się w kraju łagodzenie restrykcji przeciwepidemicznych. Będzie można udać się do muzeum czy ogrodu zoologicznego, ale przed wejściem trzeba będzie przejść badanie na obecność koronawirusa - informuje we wtorek agencja ANP.

Obecnie w Holandii zamknięte są placówki kultury i lokale rozrywkowe. Restauracje i bary mogą prowadzić tylko sprzedaż na wynos. Na świeżym powietrzu mogą się spotykać tylko dwie niemieszkające ze sobą na stałe osoby, w prywatnych mieszkaniach można przyjmować tylko jednego gościa. Między godz. 22 a godz. 4.30 obowiązuje godzina policyjna.

Protesty we Włoszech. Zaszczepionych ponad 80 procent pracowników szkół

Ranny policjant, kilka osób zatrzymanych - to wstępny bilans manifestacji włoskich restauratorów, jaka odbyła się we wtorek w Rzymie przed gmachem parlamentu. Doszło tam do starć z policją, która zareagowała na próbę przerwania kordonu bezpieczeństwa. Przed siedzibą Izby Deputowanych przedstawiciele branży gastronomicznej demonstrowali, domagając się otwarcia lokali, które w całym kraju z powodu pandemii COVID-19 nie mogą prowadzić obsługi przy stolikach.

Do protestujących dołączyli właściciele siłowni, również domagając się zgody na wznowienie działalności. Pikieta przybrała gwałtowny przebieg, gdy manifestanci zaczęli rzucać świecami dymnymi i butelkami w stronę policjantów. Jeden z nich został ranny w twarz. Kilkudziesięciu uczestników protestu podjęło próbę przerwania policyjnego kordonu wokół parlamentu. Zostali odepchnięci przez interweniujących funkcjonariuszy, którzy zatrzymali kilka osób.

Ponad 80 procent pracowników szkół we Włoszech zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19 pierwszą dawką preparatu - poinformował we wtorek prezes stowarzyszenia dyrektorów placówek oświatowych Antonello Giannelli. Do szkół w środę wraca dwie trzecie uczniów. Na mocy nowego rozporządzenia rządu normalne lekcje wznowi 5,6 miliona z 8,5 miliona uczniów w kraju. Wracają uczniowie szkół podstawowych i pierwszej klasy gimnazjum.

Pracownicy medyczni jednego z rzymskich szpitali wręczyli pacjentom świąteczne upominki Reuters

Trudna sytuacja epidemiczna we Francji

Tymczasem sytuacja epidemiczna we Francji jest dalej trudna. W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 8045 osób, w szpitalach zmarło 409 chorych na COVID-19, natomiast w domach opieki od piątku odnotowano 17 zgonów. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w kraju do 97 301 – podała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 2459 chorych, z których 623 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 732 i wynosi 30 639. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 5626 chorych, czyli o 193 więcej niż w poniedziałek.

Dotychczas we Francji wykonano 12 769 252 szczepienia przeciwko koronawirusowi. Pierwszą dawkę otrzymało 9 526 509 osób (czyli 14,2 proc. populacji i 18,1 proc. dorosłych), a 3 242 743 również drugą (4,8 proc. populacji i 6,2 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 275 772 szczepienia, z czego 175 180 pierwszą dawką, a 100 592 - drugą.

