Wzrosty zakażeń w Azji Południowo-Wschodniej. "Prawdziwa skala epidemii w Birmie może być znacznie większa"

Od piątku Tajów obowiązuje godzina policyjna od 22. do 4. rano. Wprowadzono także całkowity zakaz wjazdu do kraju - zarówno dla cudzoziemców, jak i chcących wrócić do domu obywateli Tajlandii. Premier, generał Prayuth Chan-ocha, poprosił przebywających za granicą Tajów o opóźnienie powrotu do 15 kwietnia.