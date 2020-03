Europarlamentem pokieruje z domu. "Żaden wirus nie może zablokować demokracji"

"Nowe zalecenia wprowadzone przez rząd włoski rozszerzają obszar chroniony na całe terytorium tego kraju. Ma to ważne konsekwencje dla włoskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Z tego powodu postanowiłem, że po pobycie we Włoszech w ostatni weekend w ramach środków ostrożności zastosuję się do zaleceń i będę sprawować funkcję przewodniczącego ze swojego domu w Brukseli zgodnie z 14 dniami [izolacji domowej - przyp. red.] zalecanymi w protokole zdrowotnym" - napisał David Sassoli w oświadczeniu dla mediów.