Eksperci WHO przeciwni "paszportom szczepionkowym"

Maria van Kerkhove, główna ekspertka Światowej Organizacji Zdrowia do spraw epidemii, przekazała, że zachorowania na COVID-19 wzrastają na całym świecie we wszystkich grupach wiekowych. Zespół doradców WHO nie poparł tak zwanych paszportów szczepionkowych.

Szef WHO mówi od pewnego czasu w swych wystąpieniach, że przyczyną ponownego wzrostu zakażeń są błędne, niejasne i niekonsekwentne decyzje dotyczące zdrowia publicznego. WHO ocenia, że w wielu krajach sytuacja epidemiczna się pogarsza, między innymi ze względu na nowe warianty wirusa.

Zespół doradców WHO nie popiera tzw. paszportów szczepionkowych

Również w poniedziałek zespół doradców WHO do spraw sytuacji nadzwyczajnych poinformował w komunikacie, że nie popiera planu ustanawiania tzw. paszportów szczepionkowych jako warunku wpuszczania do poszczególnych krajów zagranicznych podróżnych, ponieważ jest to niesprawiedliwe, zważywszy jak nierówny jest dostęp do szczepionek w skali globu.