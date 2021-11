Badania: dawka przypominająca znacznie zwiększa ochronę przed ciężkim zakażeniem wariantami koronawirusa

Australijscy naukowcy z University of New South Wales, University of Sydney oraz University of Melbourne przeprowadzili metaanalizę 24 opublikowanych badań laboratoryjnych i klinicznych, aby sprawdzić, czy miana neutralizacji wirusa in vitro nadal pozwalają przewidzieć stopień ochrony, jaki dają szczepionki przed zakażeniem wariantami SARS-CoV-2. Okazało się, że tak właśnie jest.