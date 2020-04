Msza wielkanocna w Watykanie, która przejdzie do historii

Takiej mszy świętej w Wielkanoc w Watykanie jeszcze nie było. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego papież Franciszek odprawił transmitowane na cały świat nabożeństwo w pustej Bazylice Świętego Piotra. W orędziu mówił, że wierzący zwracają wzrok ku Chrystusowi, by "uleczył rany ludzkości udręczonej" pandemią. W liturgii nie uczestniczyli wierni.

Ta msza święta, podobnie jak wszystkie uroczystości tegorocznego Wielkiego Tygodnia, przejdzie do historii Kościoła katolickiego. Po raz pierwszy od kilku dekad placu przed bazyliką watykańską nie udekorowano tysiącami kwiatów z Holandii.

Plac, na którym w przeszłości w Wielkanoc gromadziło się nawet 100 tysięcy ludzi, jest zamknięty i całkowicie pusty. Po nabożeństwie papież wygłosił z bazyliki wielkanocne orędzie, po którym udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu.

"Infekcja nadziei"

Mówił następnie, że nowina o zmartwychwstaniu jest "infekcją nadziei", którą przekazuje się z serca do serca. - To nie magiczne zaklęcie, sprawiające, że problemy znikają - zaznaczył.

Jak mówił Franciszek, zmartwychwstały Jezus nosi nieusuwalne rany, które stały się "szczelinami nadziei". - Ku Niemu kierujemy nasze spojrzenie, by uleczył rany udręczonej ludzkości - dodał.

Podkreślił, że myśli kieruje przede wszystkim do tych, którzy zostali bezpośrednio dotknięci koronawirusem, do chorych i zmarłych oraz członków ich rodzin, "z którymi niekiedy nie zdołali się nawet pożegnać". - Niech nie zabraknie pocieszenia i niezbędnej pomocy osobom, które są w sytuacji szczególnie trudnej, jak pracujący w domach opieki lub przebywający w koszarach i więzieniach. Dla wielu jest to Wielkanoc samotności, przeżywana w żałobie i pośród wielu trudności, jakie powoduje pandemia, od cierpienia fizycznego po problemy ekonomiczne - podkreślił papież.