"Po długich rozważaniach" Pekin podjął działania w sprawie Wielkiej Brytanii

Chiny "biorąc przykład z innych krajów", zdecydowały się na zawieszenie lotów do i z Wielkiej Brytanii. Ma to związek z pojawieniem się na Wyspach nowej mutacji koronawirusa SARS-CoV-2.

- Po długich rozważaniach zdecydowaliśmy się wziąć przykład z innych krajów i zawiesić loty do i z Wielkiej Brytanii - przekazał rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Chin Wang Wenbin.

Na zawieszenie lotów pasażerskich do i z Wielkiej Brytanii zdecydowało się wcześniej wiele krajów, w tym między innymi Polska, Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, czy Kanada.

Nowa mutacja koronawirusa SARS-CoV-2

Decyzje te mają związek z wykryciem na Wyspach nowej mutacji wirusa SARS-CoV-2. Uważa się, że może się ona łatwiej rozprzestrzeniać. Brytyjski rząd - na podstawie badań ekspertów - ostrzegł, że może on być do 70 procent bardziej zakaźny. Naukowcy uspokajają, że na razie nie ma dowodów na to, że szczepionka nie będzie działać w przypadku nowej mutacji koronawirusa, o czym poinformowała w poniedziałek na konferencji prasowej szefowa Europejskiej Agencji Leków Emer Cooke.