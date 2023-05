Klejnoty koronne, miecze, buławy. "Podkreślają władzę, odpowiedzialność i obowiązki monarchy"

Czym są regalia i jakie mają znaczenie? Co składa się na uroczystą koronację brytyjskiego monarchy? Na dzień przed koronacją Karola III o symbolice insygniów władzy królewskiej z Charlesem Farrisem, historykiem z londyńskiego Tower, rozmawiał korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch.

Koronacja Karola III. Symbolika insygniów władzy królewskiej

Maciej Woroch zapytał eksperta m.in. o to, czym są regalia i jakie mają znaczenie dla brytyjskiej monarchii. - Regalia są częścią klejnotów koronnych przechowywanych tu w londyńskim Tower i są niesamowicie ważne nie tylko jako piękne, wyjątkowe przedmioty, ale też świadkowie historii brytyjskiej monarchii - podkreślił Charles Farris. - Każdy z przedmiotów ma swoje znaczenie, swoją symbolikę. Podkreślają władzę, odpowiedzialność i obowiązki monarchy. To czyni je wyjątkowymi - zauważył.

Korespondent "Faktów" TVN zapytał historyka również o to, co składa się na uroczystą koronację i procesję, która odbędzie się na początku ceremonii. - Procesje były ważną częścią angielskich koronacji przez ponad tysiąc lat. Jednym z najbardziej przykuwających uwagę przedmiotów, jakie zobaczymy w jej trakcie, będą trzy miecze niesione przed królem, skierowane w górę - wskazał Farris. - Wiemy, że trzy miecze były noszone przed monarchą w procesach koronacyjnych od co najmniej 1189 roku.