Koreańczycy nie zjedzą już mięsa psów? Prezydent chce zerwać ze wstydliwą tradycją

Na cotygodniowym spotkaniu z premierem Kimem Boo-kyumem prezydent zapytał, "czy to nie jest dobry czas na rozważenie zakazu konsumpcji psiego mięsa" - podała Yonhap, powołując się na słowa prezydenckiego rzecznika prasowego. Moon Jae-in próbował przeforsować swój pomysł podczas rozmowy z szefem rządu o usprawnieniu systemu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zdaniem prezydenta zjadanie psów to powód do wstydu.