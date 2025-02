Airbus spłonął na lotnisku, władze ograniczają wnoszenie powerbanków

Ograniczenie powerbanków w samolotach

Nowe regulacje wejdą w życie 1 marca i będą obowiązywać na pokładzie wszystkich południowokoreańskich przewoźników lotniczych, informuje "Korea Times". Są one pokłosiem zdarzenia, do którego doszło 28 stycznia na lotnisku Gimhae w Busan w Korei Południowej. Tego dnia wybuchł pożar w samolocie Airbus A321, który przygotowywał się do lotu do Hongkongu. Przedstawiciele miejscowej straży pożarnej poinformowali, że z pokładu udało się ewakuować wszystkich 169 pasażerów i siedmiu członków załogi, a jedną osobę z niewielkimi obrażeniami przewieziono do szpitala.