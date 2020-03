Korea Północna wystrzeliła dwa pociski. "Znaczne zaniepokojenie" Seulu

Korea Północna wystrzeliła w kierunku otwartego morza co najmniej dwa pociski krótkiego zasięgu - poinformowało w poniedziałek Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych Korei Południowej.

Pociski miały przelecieć 240 kilometrów i osiągnęły wysokość 35 kilometrów. Skierowane były w stronę otwartego morza. Nie wiadomo na razie, o jakiego rodzaju pociski chodzi, ale były to rakiety krótkiego zasięgu.

To prawdopodobnie kolejna odsłona ćwiczeń, które nadzoruje sam przywódca Korei Północnej. Poprzednia tego rodzaju próba odbyła się 28 listopada 2019 roku. Użyto wtedy uzbrojenia, nazwanego przez Koreę "superwielkimi wieloprowadnicowymi wyrzutniami rakietowymi".

"Znaczne zaniepokojenie" Korei Południowej, Chiny apelują o dialog

Urząd prezydenta Korei Południowej poinformował, że na wiadomość o poniedziałkowej próbie doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Czung Euj Jong przeprowadził w celu jej przeanalizowania wideokonferencję z szefami odpowiednich resortów.

"Ministrowie wyrazili znaczne zaniepokojenie wznowieniem przez Koreę Północną po trzech miesiącach prób pocisków kierowanych bliskiego zasięgu. (Wskazali, że) tego rodzaju działania nie pomagają wysiłkom na rzecz rozładowania napięcia na Półwyspie Koreańskim i wezwali Koreę Północną, by ich zaprzestała" - głosi komunikat urzędu prezydenckiego.

Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian ponowił apel do wszystkich krajów zaangażowanych w negocjacje nuklearne o zgodę i rozwiązanie kwestii Półwyspu Koreańskiego na drodze dialogu. - Sytuacja na półwyspie jest obecnie w ważnym okresie. Strona chińska apeluje do wszystkich zainteresowanych stron, by ceniły złagodzenie sytuacji, które ciężko było wypracować - powiedział Zhao.